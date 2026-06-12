Το Ιράν επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τις ΗΠΑ, τι περιλαμβάνει – “Δεν έχει οριστικοποιηθεί”

Την ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν το πρωί της Παρασκευής 12/6 τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας όμως ότι «το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα».

«Δημοσιεύτηκαν νέες λεπτομέρειες του σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων Ιράν-ΗΠΑ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων, απόσυρση των δυνάμεών τους γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων» ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ και πρόσθεσαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα».

Από την πλευρά του, το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr αποκάλυψε τα 14 σημεία του προσχεδίου του μνημονίου συναντίληψης (MoU) μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Το έγγραφο, το οποίο διέρρευσε , θέτει ως απαράβατους όρους για την έναρξη των τελικών συνομιλιών την άμεση χρηματοδότηση της ιρανικής οικονομίας, την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας παραμένει εκτός ατζέντας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Mehr, το μεταφρασμένο στα ελληνικά προσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

-Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

-Δέσμευση της Αμερικής για μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

-Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

-Οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν

-Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών με ιρανικές διευθετήσεις.

-Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους.

-Οι ΗΠΑ και οι συμμάχοι τους να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

-60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών, δευτερογενών, αμερικανικών κυρώσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Συμβουλίου των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

-Επαναδιατύπωση της δέσμευσης του Ιράν στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) να μην παράγει πυρηνικά όπλα.

-Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.

-Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου των τελικών διαπραγματεύσεων. Το μισό από αυτό το ποσό πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

-Εγκαθίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της συμφωνίας.

-Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

-Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του μισού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Η τελική συμφωνία θα γίνει αποκλειστικά για τη μοίρα των εμπλουτισμένων υλικών και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το πρόγραμμα οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν. Οι συζητήσεις για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη προς ομάδες αντίστασης έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ημερήσια διάταξη.

Ωστόσο, το κείμενο δεν θεωρείται ακόμα οριστικό νομικό έγγραφο, καθώς εκκρεμεί η τελική πολιτική έγκριση από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, είχε δηλώσει πως το συγκεκριμένο έγγραφο «εξακολουθεί να απαιτείται να εξεταστεί και να οριστικοποιηθεί από τους αρμόδιους θεσμούς στο Ιράν».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/6 ανακοίνωσε τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την υποστήριξη του Μπαρτ Τζόουνς στη διεκδίκηση της θέσης του κυβερνήτη της Τζόρτζια, όπως μετέδωσε το CNN, ο Αμερικανός ανέφερε: «Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Αυτό αποτελούσε το 95% της συμφωνίας».

🇺🇸🇮🇷⚡️ — President Trump on Iran:



We ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it. pic.twitter.com/5adsFp9Nvg ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 12, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αποδοχή του συγκεκριμένου όρου αποτέλεσε τον βασικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής και το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα «πολύ ισχυρό μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό των συγκρούσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social είχε ανακοινώσει ότι ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το βράδυ της Πέμπτης. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ακόμα, σημείωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι να «οριστικοποιηθεί η συμφωνία».