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Βρετανία: Καταστροφική φωτιά ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο – Σκοτώθηκαν όλα τα ζώα εκτός από ένα χελωνάκι (Βίντεο)

Οι πυροσβέστες έδωσαν τεράστια μάχη με τις φλόγες

Βρετανία: Καταστροφική φωτιά ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο – Σκοτώθηκαν όλα τα ζώα εκτός από ένα χελωνάκι (Βίντεο)
Πηγή: Facebook
Αναστασία Ξυδιά

Φωτιά ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο στην Βρετανία, όπου άφησε πίσω της τραγικές εικόνες καθώς έχασαν τη ζωή τους όλα τα ζώα που βρίσκονταν μέσα από τις φλόγες.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/06) ξέσπασε η φωτιά, σε κέντρο ψυχαγωγίας για παιδιά, στο οποίο υπήρχε μέσα ένας μικρός ζωολογικός κήπος, με την ονομασία «The Jungle Box», στην βιομηχανική περιοχή Watermill στο Buntingford του Hertfordshire στη Βρετανία.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε ανοίξει το «The Jungle Box» και είχε μέσα και μια γωνιά με κατοικίδια, όπου ζούσαν διάφορα μικρά ζώα, όπως σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες αλλά και ένα φίδι μήκους 5 μέτρων. Από όλα τα ζωάκια κατάφερε να βρεθεί ζωντανό αλλά με εγκαύματα ένα μικρό χελωνάκι, ανάμεσα στα αποκαΐδια.

Τεράστια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο. Όπως ανέφερε η The Sun, οι αρχές ειδοποίησαν τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

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