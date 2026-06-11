Βρετανία: Καταστροφική φωτιά ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο – Σκοτώθηκαν όλα τα ζώα εκτός από ένα χελωνάκι (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο στην Βρετανία, όπου άφησε πίσω της τραγικές εικόνες καθώς έχασαν τη ζωή τους όλα τα ζώα που βρίσκονταν μέσα από τις φλόγες.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/06) ξέσπασε η φωτιά, σε κέντρο ψυχαγωγίας για παιδιά, στο οποίο υπήρχε μέσα ένας μικρός ζωολογικός κήπος, με την ονομασία «The Jungle Box», στην βιομηχανική περιοχή Watermill στο Buntingford του Hertfordshire στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Investigations are continuing after a fire at The Jungle Box in Buntingford killed nearly all of the animals kept there.



Fire crews have found a baby tortoise alive in the aftermath today.



Callum McIntyre reports. pic.twitter.com/WD90O8sYVn— Greatest Hits Radio Bucks, Beds & Herts News (@GHRBucks) June 11, 2026

Τον Ιούνιο του 2025 είχε ανοίξει το «The Jungle Box» και είχε μέσα και μια γωνιά με κατοικίδια, όπου ζούσαν διάφορα μικρά ζώα, όπως σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες αλλά και ένα φίδι μήκους 5 μέτρων. Από όλα τα ζωάκια κατάφερε να βρεθεί ζωντανό αλλά με εγκαύματα ένα μικρό χελωνάκι, ανάμεσα στα αποκαΐδια.

"Miracle tortoise" pulled out alive from the ashes after the fire at The Jungle Box in Buntingford. Read more here: 👉 https://t.co/GUR2xu4ZDe pic.twitter.com/wthJtgXBgW— Greatest Hits Radio Bucks, Beds & Herts News (@GHRBucks) June 11, 2026

Τεράστια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τους πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο. Όπως ανέφερε η The Sun, οι αρχές ειδοποίησαν τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.