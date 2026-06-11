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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: «Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι»

«Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος»

Τραμπ για Ιράν: «Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι»
REUTERS
DEBATER NEWSROOM

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News.

«Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

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«Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, αναφερόμενος στην προειδοποίηση που έκανε προηγουμένως μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν με ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ απόψε το Ιράν.

«Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος», επανέλαβε ο Τραμπ στο Fox News.

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