Η φωτογραφία με ένα σμήνος μεταναστευτικών πτηνών που κέρδισε στον διαγωνισμό «Scientist at Work»

Μια φωτογραφία που αποτυπώνει δύο ερευνητές να καθοδηγούν ένα σμήνος από τα σπάνια πουλιά Βόρειες Φαλακρές Ίβιδες (Geronticus eremita) κατά τη μετανάστευσή τους στη νότια Ισπανία είναι η νικήτρια του διαγωνισμού φωτογραφίας «Scientist at Work» του περιοδικό Nature για το 2026.

Στον φετινό διαγωνισμό υποβλήθηκαν περισσότερες από 220 συμμετοχές από επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Τη φωτογραφία που έλαβε το πρώτο βραβείο τράβηξε ο Γκούναρ Χάρτμαν, προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Koblenz στη Γερμανία, ο οποίος το 2024 εντάχθηκε στην Waldrappteam, μια αυστριακή ομάδα προστασίας της φύσης που υποστηρίζει την επανεισαγωγή των φαλακρών ίβιδων στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πουλιά μεγαλώνουν με τη φροντίδα ανθρώπων και δημιουργούν δεσμούς μαζί τους, οπότε είναι χαρούμενα που ακολουθούν τους ανάδοχους γονείς τους όταν τα καθοδηγούν στην πορεία τους.

Ανάμεσα στις πέντε εικόνες που διακρίθηκαν βρίσκονται επίσης φωτογραφίες από φαλαινοκαρχαρίες, κοράλλια, φύκια και πειράματα με κουνούπια. Μέσα από τις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται η ποικιλομορφία και οι προκλήσεις της επιστημονικής έρευνας.

Ο διαγωνισμός που διεξάγεται τα τελευταία επτά χρόνια στοχεύει να αποτυπώσει την παγκόσμια πραγματικότητα της επιστημονικής εργασίας τόσο στα εργαστήρια όσο και στο πεδίο.