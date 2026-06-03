Βρετανία: Νεκρό το πλήρωμα του ελικοπτέρου που συνετρίβη σε χωράφι στο Σούρτον (βίντεο)

Τα τρία μέλη πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, νωρίτερα σήμερα, ενός ελικοπτέρου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Τετάρτη 3 Ιουνίου κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού.

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🚨BREAKING: Ongoing Emergency Response to an Helicopter Crash in Field Near Okehampton, Devon, UK (03/Jun/2026)



A major multi-agency rescue operation is currently underway in Devon following the crash of a helicopter on Wednesday morning, June 3, 2026.



First responders and… pic.twitter.com/fQCJGuoI3f— Foskaay (@SolomonFoskaay) June 3, 2026

«Με βαθιά θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης με ελικόπτερο» δήλωσε εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τις οικογένειες και τους φίλους τους σε αυτή τη θλιβερή στιγμή» ανέφερε και συμπλήρωσε ο αρχηγός του Ναυτικού, στρατηγός Σερ Γκουίν Τζένκινς, σημειώνοντας πως «λυπάται βαθιά που μοιράζεται την είδηση». Το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν ένα Merlin Mk4.

«Ξέρω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα τεράστιο σοκ για όλους στη Ναυτική μας κοινότητα και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους που ζουν αυτή την τραγωδία» ανέφερε.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υπάρξουν περαιτέρω ενημερώσεις εν ευθέτω χρόνω» συμπλήρωσε σύμφωνα με το SkyNews. A Royal Navy helicopter (AgustaWestland Merlin HC4, tail number ZJ119) has crashed into a field at Sourton Down near the A30 in Devon, triggering a large emergency response and local road closures, with the MOD confirming as investigators probe the early‑morning crash. #UK https://t.co/rPfHUumIwp pic.twitter.com/oW1vexxhr9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

Οι αρχές στην Βρετανία είχαν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων γύρω από τον αυτοκινητόδρομο A386, καθώς και στην περιοχή του κόμβου και του σταθμού εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου A30 στο Sourton Cross.