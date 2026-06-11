Συναγερμός στο Πεντάγωνο – Εκκενώνεται λόγω ύποπτου περιστατικού με επικίνδυνη ουσία

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 11/6 στις Αρχές των ΗΠΑ για περιστατικό στο Πεντάγωνο.

Συγκεκριμένα, πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο έχουν κλειδωθεί και άλλοι εκκενώνονται λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

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Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε ο Πάρνελ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».

Ένα μήνυμα που στάλθηκε από την ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου ανέφερε ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα ποιότητας του αέρα» και απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές.

«Αυτές οι πρόσθετες δοκιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Οι ομάδες αντιμετώπισης προβλημάτων βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου, εάν χρειαστεί. Μπορείτε να παρατηρήσετε προσωπικό αντιμετώπισης από πολλαπλές υπηρεσίες και προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν χώρα στην κεντρική αυλή. Παρακαλούμε μην ερμηνεύετε αυτές τις δραστηριότητες», ανέφερε το μήνυμα.

Οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο στους διαδρόμους από τον τέταρτο έως τον έβδομο του εκτεταμένου συγκροτήματος του Πενταγώνου έχουν κλειδωθεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν μάσκες αερίων και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό από χημικά.