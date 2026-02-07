Βουβός πόνος στο 40μερο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης που έχασε την ζωή της στο Κραν Μοντανά

Νωπός είναι ακόμη ο πόνος για τα χαμό της 15χρονης Αλίκης που έχασε την ζωή της στην φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ του Κραν Μοντανά παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου κοριτσιού, τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο της Αλίκης σήμερα και μίλησε στο Star για την κόρη τους αλλά και την πορεία των ερευνών για το μοιραίο βράδυ. «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» είπε στο Star ο πατέρας της.

Πάνω από 40 παιδιά κάηκαν ζωντανά εκείνη τη νύχτα. Τώρα, η οικογένεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. «Έχουμε πολλά να πούμε» θα δηλώσει με νόημα ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού.

Η νεαρή Αλίκη Καλλέργη, ήταν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, από το οποίο βγήκε ζωντανός ο αδερφός της.

Στο μεταξύ, ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε το περασμένο Σάββατο στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ “Le Constellation” στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, σε 41.

Τα θύματα, ηλικίας από 14 έως 39 ετών, περιλαμβάνουν 23 Ελβετούς, εκ των οποίων ο ένας έχει και γαλλική υπηκοότητα, καθώς και 18 ξένους, μεταξύ των οποίων 8 Γάλλους (μεταξύ των οποίων μια Γαλλοϊσραηλινοβρετανή), 6 Ιταλούς (με έναν να έχει διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), μια Βελγίδα, μια Πορτογαλίδα, έναν Ρουμάνο και έναν Τούρκο.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 115, με 67 Ελβετούς, 21 Γάλλους, 10 Ιταλούς και 4 Σέρβους.