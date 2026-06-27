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Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα, με 39°C

Κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης

Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα, με 39°C
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Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39°C στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.

Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε χθες στον ίδιο σταθμό.

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