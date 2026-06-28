Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε υπερθερμασμένο… φούρνο η Ευρώπη – Εξαπλώνεται σε Ιταλία, Ουκρανία, Πολωνία και Βαλκάνια, λιώνουν τα φανάρια στην Γερμανία (βίντεο)

Ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει πραγματικά λυγίσει τους ευρωπαίους σχεδόν σε όλες τις χώρες στα δυτικά και κεντρικά της ηπείρου προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ζωές τους.

Στην Ισπανία νέο κύμα ακραίας ζέστης θα χτυπήσει την χώρα επηρεάζοντας ξανά τη Γαλλία και τη Βρετανία. Από την Τρίτη, ο υδράργυρος θα ανέβει και στην Ελλάδα με 38 βαθμούς κελσίου να είναι η μέγιστη θερμοκρασία που θα δούμε στην χώρα μετά από έναν σχετικά ήπιο θερμοκρασιάκα Ιούνιο.

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Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ημέρες προς τα Βαλκάνια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Οι χώρες που συνολικά επηρεάζονται είναι: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νότια Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Η κλιματική κρίση αλλάζει το πως βιώνεται το καλοκαίρι στην Ευρώπη

Με τον υδράργυρο τις τελευταίες ημέρες να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο ακραίους, πρώιμους και εκτεταμένους καύσωνες που έχουν καταγραφεί.

Η ομάδα του ClimateHub, η οποία συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ)/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Copernicus C3S (Copernicus Climate Change Service National Collaboration Programme – C3S NCP), ανέλυσε ιστορικά δεδομένα για τον αριθμό των ημερών καύσωνα ανά ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, «αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας», ενώ τα μακροχρόνια στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη εξελίσσεται σε μια ήπειρο δύο ταχυτήτων, με κοινή όμως ανοδική πορεία ως προς τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμών επεισοδίων.

Ποιες περιοχές καταγράφουν ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών

Όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ομάδα του Climatehub, χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους ημερών καύσωνα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας, η Μάλτα και η Βόρεια Μακεδονία καταγράφουν παραδοσιακά υψηλά επίπεδα ακραίων θερμοκρασιών, ενώ χώρες με ιστορικά ήπια καλοκαίρια, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, βλέπουν τα δικά τους στατιστικά στοιχεία να ανατρέπονται, καθώς οι ημέρες καύσωνα εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Στην Κεντρική Ευρώπη, τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή, στατιστικά σημαντική αύξηση των ημερών καύσωνα, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφής επιτάχυνση της κλιματικής πίεσης.

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Records are tumbling as a heatwave grips the European continent sending temperatures up to, and above, 40 degrees Celsius.



Dozens of deaths have been linked to the extreme weather conditions with Poland set to face the full brunt on Sunday.



TVP World’s Julia Gdula reports⤵️ pic.twitter.com/ZVoTsrYXve— TVP World (@TVPWorld_com) June 27, 2026

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι ερευνήτριες/ες της ομάδας του Climatehub εξηγούν ότι σε αντίθεση με τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που τώρα μαθαίνουν να ζουν με συχνότερους καύσωνες, «η Ελλάδα ξεκινά από μια πολύ υψηλότερη βάση αναφοράς, έχοντας ήδη ένα μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα ετησίως». Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει η ομάδα, κατά την τριακονταετία 1991-2020, η χώρα μας κατέγραψε σταθερά θετική τάση αύξησης των ημερών καύσωνα, ενώ, όπως υπογραμμίζουν τα μέλη της ομάδας, η περίοδος 2020-2025 δείχνει ότι το φαινόμενο αποκτά νέα χαρακτηριστικά: «Οι καύσωνες δεν είναι απλώς πιο θερμοί, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμφανίζονται πλέον πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καταπονώντας το οικοσύστημα, το ηλεκτρικό δίκτυο και τον πληθυσμό προτού καν αρχίσει ο παραδοσιακός πυρήνας του καλοκαιριού».

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης εκτινάχθηκε σε επίπεδα έως και 10°C με 15°C πάνω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα για την εποχή. Η απότομη αυτή μετάβαση από έναν σχετικά δροσερό Μάιο σε ακραίες συνθήκες οδήγησε στο να καταρριφθούν ιστορικά θερμοκρασιακά ρεκόρ σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αυστρία μάλιστα, η πόλη Λιέντς σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ των 8 «θερμών ημερών» (άνω των 30°C) για τον μήνα Μάιο. Η Υπηρεσία Copernicus (C3S) υπογράμμισε ότι η ταχύτητα της θερμικής εισβολής στα τέλη Μαΐου δεν άφησε κανένα περιθώριο προσαρμογής στους πληθυσμούς, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα, επιτείνοντας την ξηρασία και μειώνοντας δραματικά τη ροή των ποταμών στην Κεντρική Ευρώπη.

Λιώνουν τα φανάρια σε Γερμανία και Ιταλία

Μάλιστα, την ώρα που η θερμοκρασία σε Γαλλία και Γερμανία έφτανε μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη καθώς τα κλιματιστικά δεν είναι συνηθισμένα στις συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη.

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Italy 🇮🇹 is sweltering under an intense heatwave 🥵 as extreme temperatures strain infrastructure and put millions on alert.#Heatwave #italy #globalwarming pic.twitter.com/VFP4QmbSRH— sustainme.in®️ (@sustainme_in) June 27, 2026

Στη Βερόνα και στο Βερολίνο φανάρια κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο, προκαλώντας ένα παράξενο και δυσοίωνο θέαμα.

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Το ιταλικό υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια ως και την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές.

Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών έχουν διαταράξει τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν οδηγήσει σε απαγορεύσεις κατανάλωσης αλκοόλ και αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία, καθώς και στην αναβολή υπαίθριων εκδηλώσεων.