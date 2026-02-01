Πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά: Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 41, με έναν 18χρονο Ελβετό νεκρό

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε το Σάββατο στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ “Le Constellation” στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, σε 41. Η τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Η γενική εισαγγελέας του καντονίου Βαλέ επιβεβαίωσε ότι ο 18χρονος υπήκοος Ελβετίας έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου, ακριβώς έναν μήνα μετά την καταστροφή. «Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Αρχικά, ο αριθμός των θυμάτων ήταν 40, ενώ 116 άτομα είχαν τραυματιστεί. Δεκάδες τραυματίες, με πολλούς από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Ελβετία και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο.

Τα θύματα, ηλικίας από 14 έως 39 ετών, περιλαμβάνουν 23 Ελβετούς, εκ των οποίων ο ένας έχει και γαλλική υπηκοότητα, καθώς και 18 ξένους, μεταξύ των οποίων 8 Γάλλους (μεταξύ των οποίων μια Γαλλοϊσραηλινοβρετανή), 6 Ιταλούς (με έναν να έχει διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), μια Βελγίδα, μια Πορτογαλίδα, έναν Ρουμάνο και έναν Τούρκο.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 115, με 67 Ελβετούς, 21 Γάλλους, 10 Ιταλούς και 4 Σέρβους.

Η πυρκαγιά και οι αιτίες της

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπίθες κεριών τύπου “συντριβάνι” που έπεσαν στο αφρώδες υλικό της οροφής του υπογείου, το οποίο είχε τοποθετηθεί για την απορρόφηση του ήχου. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες της τραγωδίας και το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για “ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια“. Η ποινική έρευνα έχει επεκταθεί και σε δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν Μοντανά, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι είχαν παραλείψει να διενεργήσουν ελέγχους ασφαλείας στο μπαρ από το 2019, παρόλο που οι έλεγχοι αυτοί έπρεπε να γίνονται ετησίως.