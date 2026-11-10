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Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε καραμπόλα 86 οχημάτων (βίντεο)

Το τροχαίο σημειώθηκε λόγω έντονης ομίχλης

Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε καραμπόλα 86 οχημάτων (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

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Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

48 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα “τραγωδία” την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

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Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. “Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης”, είπε η ίδια.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

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“Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες”, πρόσθεσε.

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