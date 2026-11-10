Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε καραμπόλα 86 οχημάτων (βίντεο)

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

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Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

🟠 Bulgaristan’da zincirleme trafik faciası: 10’dan fazla ölü! 📍 Bulgaristan’ın Trakya Otoyolu’nda yoğun sis nedeniyle iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. ▪️ Yaklaşık 70 aracın karıştığı kazalarda 10’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. https://t.co/EUONat9KGV— Güno Social (@gunosocial) November 10, 2026

48 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα “τραγωδία” την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Bulgaria, November 10, 2026 – 11 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Radio 999 BG/Facebook – without sound https://t.co/wmBcAjjVBQ— Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

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Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. “Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης”, είπε η ίδια.

🚨 BREAKING: Deadly fog pile-ups hit Bulgaria’s Trakia Motorway At least 10 people are dead after two chain crashes involving about 50 cars and trucks near Yambol, Regional Governor Georgi Chalakov told Bulgaria’s BTA news agency. The first emergency call came at 7:10 a.m. local time, but the BG-ALERT warning to drivers went out around 8:30, https://t.co/KEJaOQae1w reports. Fog grounded rescue helicopters, and crews removed crash barriers to reach people trapped in their cars. When visibility drops to near zero, should highways close before the crashes start instead of after? Source: Yambol Regional Governor via BTA; Reuters https://t.co/anvlNwS7gl 🇺🇸 https://t.co/GUsoM7KbMh ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 10, 2026

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

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“Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες”, πρόσθεσε.