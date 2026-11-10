Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ δηλώνει πως κατέληξε σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για πρόεδρο και κρίσιμες θέσεις της Κνεσέτ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Κατέληξα σε συμφωνία με τους εταίρους μου, τους ηγέτες των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης – τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Γιαΐρ Γκολάν, τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν και τον Γιαΐρ Λαπίντ – σχετικά με τους υποψήφιους για τις καίριες θέσεις στην 26η Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού κυβέρνησης»,.

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סיכמתי עם שותפיי ראשי מפלגות השינוי והתיקון – נפתלי בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, על המועמדים המיועדים לתפקידי המפתח בכנסת ה-26 בתקופת המנדט להרכבת הממשלה. במסגרת ההסכמות, סיכמנו על המועמדים לתפקידים הבאים: * יו״ר הכנסת – השר לשעבר וח״כ המיועד מתן כהנא * יו״ר הוועדה המסדרת – ח״כ המיועד רועי פולקמן * יו״ר ועדת החוץ והביטחון – שר הביטחון לשעבר, ח״כ אביגדור ליברמן * יו״ר ועדת הכספים – ח״כ המיועדת לירן אבישר בן חורין הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, הסכמנו באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך.— Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 10, 2026

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες θέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο:

Πρόεδρος της Κνεσέτ: Ο πρώην υπουργός και νεοεκλεγείς βουλευτής Ματάν Καχάνα

Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Ρόι Φόλκμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας: Ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής Αβιγκντόρ Λίμπερμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χόριν

Η σύνθεση των επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της Επιτροπής της Βουλής αυτή την εβδομάδα και θα υποβληθεί προς έγκριση στην ολομέλεια της Κνεσέτ την επόμενη Τετάρτη.

Παράλληλα, σημείωσε πως συμφωνήθηκε η σύσταση των ειδικών επιτροπών, ενώ οι λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στο άμεσο μέλλον, σημειώνει στην ίδια ανάρτηση.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ ανέθεσε επισήμως στον Άιζενκοτ την εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στις 8 Νοεμβρίου, αφού 67 από τους 120 βουλευτές τον πρότειναν για την πρωθυπουργία, έναντι 46 που στήριξαν τον Νετανιάχου.