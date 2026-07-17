Ο Τραμπ τα “έβαλε” με ABC και NBC γιατί δεν “έκοψαν” το διάγγελμά του – “Να ανακληθούν οι άδειές τους”

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες Πέμπτη να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας –χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη– πως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

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Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επιμένει για χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ πειστική απόδειξη, πως στις προεδρικές εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι επικράτησε εκείνος και όχι ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Χθες κατηγόρησε ιδίως την Κίνα πως διεξήγαγε «επιχείρηση» για την απόκτηση των «δεδομένων» εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν πως τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια.