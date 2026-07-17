Νέα δεδομένα για τα voucher βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών – Αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τι ισχύει πλέον

Μεγάλες αλλαγές προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η πιο σημαντική ρύθμιση αφορά την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες.

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Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Αυτές οι αλλαγές για τα voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.