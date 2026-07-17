Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια για ναρκωτικά – Είχε κάνει πρόσφατα ντουέτο με τον Αργυρό (βίντεο)

Νέο κύμα συλλήψεων τραγουδιστών, ηθοποιών και σκηνοθετών

Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια για ναρκωτικά – Είχε κάνει πρόσφατα ντουέτο με τον Αργυρό (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι νέες συλλήψεις καλλιτεχνών με κατηγορίες για ναρκωτικά, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 16/7.

Ανάμεσα στους 23 τραγουδιστές, ηθοποιούς και σκηνοθέτες που συνελήφθησαν βρίσκεται και η δημοφιλής τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η γνωστή τραγουδίστρια μάλλον θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως και άλλοι καλλιτέχνες.

Δείτε τη Σίλα Γκέντζογλου να τραγουδά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό:

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς στην Τουρκία οι Αρχές περνούν χειροπέδες σε δεκάδες καλλιτέχνες για υποτιθέμενη προσωπική χρήση ναρκωτικών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ