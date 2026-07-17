Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια για ναρκωτικά – Είχε κάνει πρόσφατα ντουέτο με τον Αργυρό (βίντεο)
Νέο κύμα συλλήψεων τραγουδιστών, ηθοποιών και σκηνοθετών
Σάλο έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι νέες συλλήψεις καλλιτεχνών με κατηγορίες για ναρκωτικά, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 16/7.
Ανάμεσα στους 23 τραγουδιστές, ηθοποιούς και σκηνοθέτες που συνελήφθησαν βρίσκεται και η δημοφιλής τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η γνωστή τραγουδίστρια μάλλον θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως και άλλοι καλλιτέχνες.
Δείτε τη Σίλα Γκέντζογλου να τραγουδά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό:
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς στην Τουρκία οι Αρχές περνούν χειροπέδες σε δεκάδες καλλιτέχνες για υποτιθέμενη προσωπική χρήση ναρκωτικών.
πηγή στην Google
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