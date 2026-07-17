Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια για ναρκωτικά – Είχε κάνει πρόσφατα ντουέτο με τον Αργυρό (βίντεο)

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι νέες συλλήψεις καλλιτεχνών με κατηγορίες για ναρκωτικά, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 16/7.

Ανάμεσα στους 23 τραγουδιστές, ηθοποιούς και σκηνοθέτες που συνελήφθησαν βρίσκεται και η δημοφιλής τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

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Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η γνωστή τραγουδίστρια μάλλον θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως και άλλοι καλλιτέχνες.

Δείτε τη Σίλα Γκέντζογλου να τραγουδά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό:

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς στην Τουρκία οι Αρχές περνούν χειροπέδες σε δεκάδες καλλιτέχνες για υποτιθέμενη προσωπική χρήση ναρκωτικών.