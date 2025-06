Μαίνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να χτυπάει στόχους στην Τεχεράνη του Ιράν το μεσημέρι της Δευτέρας 16/6.

Συγκεκριμένα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε μια στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε σήμερα περίπου στις 16:40 ώρα Ελλάδας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ήχους εκρήξεων σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες της Τεχεράνης του Ιράν.

Large columns of smoke rising in mountainous area of Tehran, potentially Israeli Air Force destroying underground regime targets pic.twitter.com/9oksk5QJUQ