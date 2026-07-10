Ιορδανία: Έγκυος η πριγκίπισσα Ιμάν – Περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας πρόκειται να υποδεχτεί ένα νέο μέλος, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε η βασίλισσα Ράνια, μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, φέροντας στο φως ένα τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού σε έναν κήπο.

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Παρόλο που η εικόνα «παίζει» με το φως η πριγκίπισσα Ιμάν εντυπωσιάζει μέσα σε ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα που αναδεικνύει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Στο πλευρό της, ο σύζυγός της και η μικρή τους κόρη Αμίνα την οποία υποδέχτηκαν τον Φεβρουάριο του 2025.

«Η παρέα των εγγονών μεγαλώνει και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για την Iμάν, τον Τζαμίλ και την Aμίνα, που σύντομα θα γίνει η μεγάλη αδερφή!», έγραψε χαρακτηριστικά η βασίλισσα Ράνια στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής χρηματοοικονομικό σύμβουλο είχε πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα στις 12 Μαρτίου 2023 στο Αμμάν. Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Hello!, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα λευκό νυφικό Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα του οίκου Chaumet.

Εκτός από την Ιμάν, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας έχουν αποκτήσει άλλα τρία παιδιά: τον διάδοχο του θρόνου Χουσεΐν, την πριγκίπισσα Σάλμα και τον πρίγκιπα Χάσεμ. Αυτό θα είναι το τρίτο εγγόνι για τη βασιλική οικογένεια, καθώς ο διάδοχος Χουσεΐν έχει μια κόρη, τη μικρή Ιμάν, με τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Ράτζουα.