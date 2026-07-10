Επαφές Τουρκίας – Ρωσίας για την μεταπώληση των S-400 – “Απαιτείται η άδεια της Μόσχας” λέει ο Πεσκόφ

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το θέμα της πιθανής μεταπώλησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, μεταπώληση που απαιτεί την άδεια της Μόσχας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου μετά την εμφάνιση σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης πληροφοριών περί μεταπώλησης σε χώρα του Κόλπου των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων που αγοράστηκαν από την Αγκυρα το 2017.

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«Η Ρωσία είναι ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κληθείς να σχολιάσει ρεπορτάζ του Reuters σύμφωνα με το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν κινείται μάλλον προς την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με στόχο την κατάληψη του συνόλου των εδαφών του Ντονμπάς.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η Ουκρανία δεν επιθυμεί συνομιλίες αυτήν την στιγμή και για τον λόγο αυτόν η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία για «κλιμάκωση» των «τρομοκρατικών» ενεργειών κατά του κατεχόμενου από τους Ρώσους ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, πράγμα που είναι «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε την Ουκρανία για επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών και κατά υποδομών που συνδέονται απευθείας με τον πυρηνικό σταθμό.

Η ρωσική και η ουκρανική πλευρά αλληλοκατηγορούνται ότι θέτουν με πολεμικές ενέργειες σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού.

Το δημοσίευμα της Hurriyet

Για πώληση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S- 400 που κατέχει η Τουρκία σε χώρα του Κόλπου κάνει λόγο δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στην ημέρα. «Αντί να ρωτάμε ‘τι θα συμβεί με τους S-400 ίσως θα έπρεπε να ρωτάμε ‘τι συνέβη στους S-400’», αναφέρει ο δημοσιογράφος Αμπντουλκαντίρ Σελβί.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, τα συστήματα S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Τα συστήματα S-400 προορίζονται για μια χώρα του Κόλπου. Χθες, γίνονταν οι τελικές διευθετήσεις. Μου αναφέρθηκε ότι τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα επιλύθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι αναφέρουν το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση», προσθέτει ο ίδιος.

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Όπως σημειώνει ο Τούρκος δημοσιογράφος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones αναζητεί αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ το ίδιο κάνει και το Κατάρ μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τοποθεσιών όπου βρίσκονταν στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Χθες, η Hurriyet έγραφε πως βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν εμφανιζόταν καταρχήν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.