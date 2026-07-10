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Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, 10 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της στην Περιφερειακή Οδό.

Σύμφωνα με το thestival, το τροχαίο έγινε γύρω στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

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Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.

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