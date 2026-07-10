ΗΠΑ: “Πράσινο φως” από το Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων F110 στην Άγκυρα για το τουρκικό μαχητικό KAAN

Το «πράσινο φως» για την πώληση κινητήρων αεριωθουμένων F110 στην Τουρκία άναψε το αμερικανικό Κογκρέσο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο εγχώρια αναπτυγμένο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς της χώρας, KAAN, μετά την αποτυχία των νομοθετών να προωθήσουν ένα ψήφισμα που είχε ως στόχο το μπλοκάρισμα της συναλλαγής, αναφέρουν οι φιλοκυβερνητικές Hurryiet και Yeni Safak.

Συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου για την προτεινόμενη ξένη στρατιωτική πώληση, ενεργοποιώντας μια 15θήμερη περίοδο αναθεώρησης που ισχύει για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου, εννέα Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου, με επικεφαλής τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα, κατέθεσαν κοινό ψήφισμα ζητώντας τη διακοπή της πώλησης αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στην Άγκυρα. Ωστόσο, το ψήφισμα δεν έφτασε ποτέ στην ολομέλεια για συζήτηση ή ψηφοφορία, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν λήξει η περίοδος αναθεώρησης στις 9 Ιουλίου, επιτρέποντας στην πώληση να προχωρήσει χωρίς νομοθετική παρέμβαση.

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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, μεταξύ των υπογραφόντων του κοινού ψηφίσματος περιλαμβάνονταν αρκετοί νομοθέτες που αντιτίθενται σταθερά στις αμερικανικές αμυντικές πωλήσεις προς την Τουρκία, όπως ο Μπραντ Σέρμαν, ο Κρις Πάππας και ο Τζιμ ΜακΓκόβερν, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί προηγουμένως και στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Παρά τις προσπάθειές, επισημαίνει η Yeni Safak, το ψήφισμα στερήθηκε της απαραίτητης δυναμικής για να προχωρήσει στη νομοθετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες, οι μεγάλες πωλήσεις όπλων σε ξένα έθνη πρέπει να υποβληθούν σε περίοδο ενημέρωσης και αναθεώρησης από το Κογκρέσο, μετά την επίσημη υποβολή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αυτό το παράθυρο ορίζεται στις 15 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οποιοδήποτε μέλος του Κογκρέσου μπορεί να εισαγάγει κοινό ψήφισμα για το μπλοκάρισμα της προτεινόμενης συναλλαγής. Για να επιτύχει, ένα τέτοιο ψήφισμα πρέπει να περάσει και από τα δύο σώματα και να εξασφαλίσει την υπογραφή του προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρεί μια πραγματιστική προσέγγιση στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία με την Τουρκία, δύσκολα θα υπέγραφε ένα μέτρο αποκλεισμού, όπως έχουν δείξει οι τελευταίες του κινήσεις απέναντι στην Άγκυρα και τον Ερντογάν, και το Κογκρέσο στερούνταν της αυξημένης πλειοψηφίας των δύο τρίτων που απαιτείται για την παράκαμψη ενός ενδεχόμενου βέτο. Καθώς το ψήφισμα απέτυχε να προχωρήσει, η πώληση συνεχίζεται αυτόματα μόλις λήξει η περίοδος αναθεώρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των τεχνικών και εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την παράκαμψη του συγκεκριμένου εμποδίου του Κογκρέσου, οι τουρκικές αρχές θα ξεκινήσουν λεπτομερείς τεχνικές και εμπορικές συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την κατασκευάστρια εταιρεία των κινητήρων General Electric, σχετικά με τα συστήματα ισχύος F110-GE-129E/F. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, την ενσωμάτωση του κινητήρα στο σκάφος του KAAN, τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τα πρωτόκολλα δοκιμών.

Οι κινητήρες F110 θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για το πρόγραμμα μαχητικών πέμπτης γενιάς της Τουρκίας, το οποίο στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από ξένες πλατφόρμες, τοποθετώντας παράλληλα την Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία (TAI) ως έναν ανταγωνιστικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά πολεμικών αεροσκαφών.