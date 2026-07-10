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Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 76χρονο εμπρηστή

Η πυρκαγια ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7)

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 76χρονο εμπρηστή
DEBATER NEWSROOM

Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα στον 76χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Η φωτιά στο Σισμανόγλειο ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου στις 04:53 τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7).

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Ο 76χρονος, νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. Αρχικά ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.

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