Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 76χρονο εμπρηστή
Η πυρκαγια ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7)
Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα στον 76χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
Η φωτιά στο Σισμανόγλειο ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου στις 04:53 τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7).
Ο 76χρονος, νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό.
Υπενθυμίζεται ότι μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. Αρχικά ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.
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