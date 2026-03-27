Νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για το Στενό του Ορμούζ – Οι IDF βομβάρδισαν ιρανική εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων και ναρκών

Μαίνεται για 28η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε παράταση 10 ημερών στην Τεχεράνη, αναστέλλοντας τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, την ώρα όμως που φέρεται να κλίνει προς μια χερσαία επιχείρηση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η Wall Street Journal, το Ιράν δεν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να ανατρέψουν τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον Τραμπ περαιτέρω «επιλογές».

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε χώρες του Κόλπου.

Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

«Θα εμποδίσουμε οποιοδήποτε πλοίο να διασχίσει ή να φύγει από τα λιμάνια χωρών συμμάχων και υποστηρικτών της Αμερικής και του Ισραήλ, προς οποιονδήποτε προορισμό και μέσω οποιουδήποτε περάσματος» ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Φρουροί της Επανάστασης.



Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό και οποιαδήποτε διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα αντιμετωπίσει «σκληρά μέτρα».



Κατά την ίδια ανακοίνωση, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων απωθήθηκαν από το Στενό του Ορμούζ μετά από προειδοποιήσεις από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση του Ιράν για την παραγωγή ναυτικών πυραύλων και ναρκών

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση του Ιράν για την παραγωγή ναυτικών πυραύλων και ναρκών



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εγκατάσταση στο Γιαζντ χρησιμοποιήθηκε από το Ιράν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση «προηγμένων πυραύλων που προορίζονταν για εκτόξευση από κρουαζιερόπλοια, υποβρύχια και ελικόπτερα προς κινητούς και σταθερούς θαλάσσιους στόχους».

הפגיעה במערך הימי נמשכת:

חיל-האוויר תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים של משטר הטרור האיראני.https://t.co/bIzr2XNTbT pic.twitter.com/jRtNBCsBZe— Israeli Air Force (@IAFsite) March 27, 2026

«Πρόκειται για μια τοποθεσία όπου οι περισσότεροι πύραυλοι και οι ναυτικές νάρκες αναπτύσσονται από τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις», αναφέρει ο στρατός.



Η επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που παρείχε η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και η Διεύθυνση Ναυτικών Πληροφοριών, «αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις παραγωγικές δυνατότητες των ναυτικών δυνάμεων», προσθέτει ο IDF.

Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν τους πολίτες στη Μέση Ανατολή να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καλεί τους πολίτες σε όλη τη Μέση Ανατολή να μείνουν μακριά από περιοχές κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις.



«Οι δειλές αμερικανο-σιωνιστικές δυνάμεις… επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τοποθεσίες αμάχων και αθώους ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες», αναφέρουν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους Sepah News.



«Σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε επειγόντως τις τοποθεσίες όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ώστε να μην σας συμβεί τίποτα».

ΗΠΑ και Ιράν σχεδιάζουν συνάντηση στο Πακιστάν, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν έμμεσες διαπραγματεύσεις και ότι αντιπρόσωποι και από τις δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, υπήρξαν έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεση συνάντηση. Φαίνεται ότι θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ στον ραδιοσταθμό Deutschlandfunk σήμερα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Δύο ιρανικές επιθέσεις σε λιμάνι στο Κουβέιτ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ έπληξαν το λιμάνι Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ του Κουβέιτ που βρίσκεται στο νησί Μπουμπιγιάν.



Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Κουβέιτ, οι λιμενικές υποδομές δέχτηκαν επίθεση από «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ».



Κατά την ίδια ανακοίνωση υπήρξαν υλικές ζημιές, αλλά όχι θύματα.



Υπενθυμίζεται ότι επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα και στο λιμάνι Σουβάικ του Κουβέιτ προκαλώντας επίσης υλικές ζημιές.

Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε όλη την περιοχή θα αποτελέσουν στόχους στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη.



«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Όταν απαντάμε, φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».



Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.



Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.



Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».



«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.

Έξι νεκροί από χτυπήματα στις πόλεις Ούρμια και Κομ του Ιράν

Επικαλούμενο έναν τοπικό αξιωματούχο, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και ISNA ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από χτυπήματα τριών σπιτιών στο Κομ, όπου η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νωρίς την Παρασκευή.



Στην Ούρμια, διασώστες από την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου φαίνονται να ψάχνουν μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια.

Οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για χωριό στο νότιο Λίβανο – Εκρήξεις στη Βηρυτό

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για το χωριό Σετζούντ στο νότιο Λίβανο.



Ο εκπρόσωπος των IDF) στα αραβικά προειδοποιεί ότι ο στρατός πρόκειται να επιχειρήσει εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο χωριό. #عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان قرية سجد بجنوب لبنان



🔸أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في القرية. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني pic.twitter.com/8499gYyz5h— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026

Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Οπτικό υλικό του AFP δείχνει καπνό να υψώνεται από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου -κατά το Ισραήλ προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν-, που βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά αφότου η χώρα αυτή σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

Δεν υπήρξε ούτε προειδοποίηση, ούτε διαταγή σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πριν από τους βομβαρδισμούς.

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Συναγερμός στο κεντρικό Ισράηλ μετά από ιρανική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εντόπισαν μια ακόμη ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευε το κεντρικό Ισραήλ, με σειρήνες να ηχούν σε κοινότητες σε όλη την περιοχή.

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ και σε δύο άλλες βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.



Ένα αμερικανικό αμυντικό σύστημα Patriot κοντά στην αεροπορική βάση Isa και μια βάση για ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος Poseidon κοντά στη βάση υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.



Ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψαν επίσης δεξαμενές καυσίμων υποστήριξης των ΗΠΑ, μια βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper και μια δορυφορική κεραία επικοινωνίας στην αεροπορική βάση Ali Al Salem του Κουβέιτ.



Η τρίτη επίθεση έγινε στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.



Οι επιθέσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ ή από καμία από τις χώρες του Κόλπου.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε δεξαμενές καυσίμων πολεμικών αεροσκαφών στην Χάιφα

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι έπληξε «διάφορα είδη ισραηλινών στρατιωτικών σκαφών στην ανατολική Μεσόγειο», αλλά και «δεξαμενές καυσίμων ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στο λιμάνι της Χάιφα». Haifa Now. 🇮🇱🔥 pic.twitter.com/rAJueoQ1CD— Iran TV (@Iran_TVv) March 26, 2026

«Είμαστε αποφασισμένοι να πλήξουμε με δύναμη την πηγή κάθε επιθετικότητας και κακού, με τη χάρη του Θεού», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι.

Η Σ. Αραβία αναχαίτισε και κατέστρεψε ακόμη δύο drones στα ανατολικά της χώρας

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν στην ανατολική περιοχή του βασιλείου, η οποία φιλοξενεί βασικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Τραμπ: Παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «εξελίσσονται πολύ καλά».

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «θετική πορεία» των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και «πηγαίνουν πολύ καλά», απορρίπτοντας παράλληλα ως «fake news» τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που κάνουν λόγο για διαφορετική εικόνα στις επαφές.

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει να στείλει άλλους 10.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφεραν οι Times of Israel, επικαλούμενες πηγές αξιωματούχου, ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κλίνει προς το να προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε η WSJ, επικαλούμενη αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας με γνώση του θέματος, η υπό εξέταση δύναμη ενδέχεται να περιλαμβάνει μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένα οχήματα, πέραν της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ενδεχόμενη αποστολή θα μπορούσε να προσφέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ περισσότερες «στρατιωτικές επιλογές», καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας συνδέεται με στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν, όπως το νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, που αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα.

Η Wall Street Journal επισημαίνει πάντως ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη σε ποια χώρα ή περιοχή θα μπορούσε να σταθμεύσει η πρόσθετη στρατιωτική δύναμη.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν μετά από αίτημα της Ρωσίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών απόψε, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ρωσίας, για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Η Ρωσία ζήτησε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση μετά το αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ανέφερε ο Γεβγκένι Ουσπέσνσκι, εκπρόσωπος της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.



«Η Ρωσική Ομοσπονδία ζήτησε να διεξαχθούν διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ιδίως εκπαιδευτικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων», είπε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.