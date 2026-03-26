Ο Τραμπ κλίνει να κάνει χερσαία εισβολή στο Ιράν και η Τεχεράνη έχει αναπτύξει πάνω από 1.000.000 στρατιώτες

Οι Times of Israel επικαλούμενοι αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει προς τη λήψη απόφασης για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο από χώρα – διαμεσολαβητή, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό πίεση.

Χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν σε ιδιωτικό επίπεδο πως το Ιράν δύσκολα θα αποδεχθεί τις παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων. Ήδη έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες με στόχο, σύμφωνα με εντολή Τραμπ, την κατάληψη της νήσου Χαργκ.

Δυσκολία διατήρησης του ελέγχου

Ένας δεύτερος αξιωματούχος από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση προειδοποίησε ότι, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ καταλάβουν το νησί, η διατήρηση του ελέγχου για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει περισσότερες δυνάμεις και παρατεταμένες επιχειρήσεις, πολύ πέραν των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που παρουσιάζει η Ουάσιγκτον στο κοινό.

Παρά την πρόοδο των ΗΠΑ στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, το Σάββατο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πιθανό να υποχωρήσει ακόμη και σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το Ιράν ενδέχεται πλέον να αποδεχθεί όρους που δεν ήταν διατεθειμένο να δεχθεί πριν ξεκινήσει η αμερικανική στρατιωτική δράση.

Νέα προθεσμία Τραμπ για συμφωνία 15 σημείων

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταθέτει έως την Παρασκευή την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να αποδεχθεί την πρότασή του των 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε περίπτωση άρνησης, οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή πριν τη νέα προθεσμία.

Το Ιράν έχει αναπτύξει πάνω από 1.000.000 στρατιώτες για το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης από τις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 1.000.000 μαχητές στο Ιράν έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για πιθανή χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι πέρα από την οργάνωση πάνω από ενός εκατομμυρίου μαχητών, παρατηρείται μαζική προσέλευση νέων στα κέντρα των Basij, του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού, με στόχο να δηλώσουν συμμετοχή σε ενδεχόμενη σύγκρουση. Αυτή η κινητοποίηση ενισχύει το αίσθημα ετοιμότητας που επικρατεί στη χώρα.

Η στρατιωτική πηγή πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής». Όπως σημείωσε, «κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για να παραμείνουν τα Στενά κλειστά».

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία και όχι εγώ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία, τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν είναι βέβαιος αν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι εκείνοι που «ικετεύουν» για συμφωνία, προσθέτοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εξελίσσεται ταχύτερα από το προβλεπόμενο. Παράλληλα, σημειώσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει συμφωνία, διαφορετικά θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Μάλιστα, προχώρησε σε ισχυρισμούς περί εκτεταμένων καταστροφών στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, αναφέροντας ότι έχει εξουδετερωθεί το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων και των εκτοξευτών της χώρας.