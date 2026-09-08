Audi A2 e-tron: Αυτονομία έως 646 χλμ. και τιμή από 36.980 ευρώ στην Ελλάδα

Το νέο Audi A2 e-tron αποτελεί το αποδοτικότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, συνδυάζοντας περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και ευρύχωρο εσωτερικό παρά τις compact διαστάσεις του.

Εξελιγμένο στη Γερμανία ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Audi στο Ίνγκολσταντ, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των προσιτότερων compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

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Στην ελληνική αγορά η τιμή του ξεκινά από τις 36.980 ευρώ, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις, με ισχύ από 170 έως 326 ίππους.

Κατανάλωση μόλις 12,8 kWh/100 χλμ.

Το Audi A2 e-tron των 140 kW ή 190 ίππων, όταν συνδυάζεται με το προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας, καταναλώνει μόλις 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα μοντέλο παραγωγής της Audi.

Η εξαιρετική επίδοση δεν βασίζεται σε μία μόνο τεχνολογία, αλλά στον συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών λύσεων. Η αεροδυναμική σχεδίαση, το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η εξελιγμένη διαχείριση ενέργειας και η έξυπνη αξιοποίηση του χώρου λειτουργούν συμπληρωματικά.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίζεται στο Cd 0,24, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση στην compact γκάμα της Audi. Στην επίτευξη του συγκεκριμένου αποτελέσματος συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, η ελεγχόμενη εισαγωγή αέρα ψύξης, το σχεδόν κλειστό κάτω μέρος του αμαξώματος, οι αεροδυναμικοί τροχοί και οι ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές των θυρών.

Αυτονομία έως 646 χιλιόμετρα

Η μεγαλύτερη αυτονομία προσφέρεται από την έκδοση των 170 kW ή 231 ίππων, η οποία συνδυάζεται με μπαταρία 84 kWh και μπορεί να διανύσει έως 646 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, βάσει WLTP.

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Η γκάμα των μπαταριών περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές επιλογές, με χωρητικότητα 52, 61 και 84 kWh, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και τις αποστάσεις που διανύει.

Η έκδοση με μπαταρία 52 kWh προσφέρει αυτονομία έως 423 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία των 61 kWh ανεβάζει την εμβέλεια έως τα 515 χιλιόμετρα. Στην κορυφή βρίσκεται η μπαταρία των 84 kWh, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 646 χιλιόμετρα.

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Τρεις μπαταρίες και ταχεία φόρτιση έως 183 kW

Διαφορετικές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης κάθε μπαταρίας.

Η βασική έκδοση των 52 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 100 kW και χρειάζεται περίπου 24 λεπτά για να ανακτήσει ενέργεια από το 10% έως το 80%.

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Η μπαταρία των 61 kWh μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 105 kW, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε περίπου 25 λεπτά.

Στην έκδοση των 84 kWh, η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 183 kW, με τη φόρτιση από το 10% έως το 80% να διαρκεί 29 λεπτά.

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Το A2 e-tron υποστηρίζει προαιρετικά και αμφίδρομη φόρτιση. Μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, ενώ σε επιλεγμένες αγορές προσφέρεται και δυνατότητα Vehicle-to-Home, ώστε η μπαταρία του αυτοκινήτου να λειτουργεί ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για μία κατοικία.

Ευρύχωρο εσωτερικό σε compact διαστάσεις

Οι κοντοί πρόβολοι, το μεταξόνιο των 2,77 μέτρων και η ιδιαίτερη διαμόρφωση της οροφής επιτρέπουν στο Audi A2 e-tron να προσφέρει αυξημένη ευρυχωρία χωρίς μεγάλο εξωτερικό αποτύπωμα.

Στο εμπρός μέρος δεσπόζει το μαύρο πάνελ, μέσα στο οποίο ενσωματώνονται οι κύριοι προβολείς και οι αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Ψηλότερα τοποθετούνται τα λεπτά φώτα ημέρας, δημιουργώντας μία αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή.

Προς τα πίσω, η γραμμή της οροφής χαμηλώνει σταδιακά και καταλήγει σε αεροτομή με ειδικά διαμορφωμένη ακμή, ώστε να βελτιώνεται η ροή του αέρα. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά σώματα LED ενισχύουν οπτικά το πλάτος του αυτοκινήτου.

Ψηφιακή καμπίνα και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι

Στο εσωτερικό, η Audi έχει δώσει έμφαση στην ποιότητα των υλικών, στην εργονομία και στην πρακτικότητα.

Η υφασμάτινη επένδυση «Softwrap» εκτείνεται από το ταμπλό προς τις πόρτες και το πίσω μέρος της καμπίνας, δημιουργώντας μία ενιαία σχεδιαστική επιφάνεια. Τα εργονομικά καθίσματα, τα άνετα υποβραχιόνια και οι διακοσμητικές ραφές ενισχύουν την αίσθηση άνεσης.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στους αποθηκευτικούς χώρους. Κάθε εμπρός πόρτα μπορεί να φιλοξενήσει φιάλη έως 1,25 λίτρων, ενώ στην κεντρική κονσόλα χωρά ακόμη μία φιάλη 1,5 λίτρου.

Η βάση ασύρματης φόρτισης Qi 2.2 διαθέτει ενεργή ψύξη και μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα δύο συμβατά smartphone με ισχύ έως 25 Watt.

Το ψηφιακό περιβάλλον περιλαμβάνει το κυρτό πανοραμικό MMI display, το οποίο συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός ασφάλειας

Στον βασικό εξοπλισμό του νέου Audi A2 e-tron περιλαμβάνονται σημαντικά συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το Adaptive Cruise Control, η υποβοήθηση πέδησης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα αποφυγής εμποδίου, η παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού, η κάμερα οπισθοπορείας και το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.

Στάνταρ είναι επίσης ο έξυπνος ψηφιακός βοηθός της Audi και ο σχεδιασμός διαδρομής e-tron, ο οποίος υπολογίζει τις αναγκαίες στάσεις φόρτισης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Οι τέσσερις εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του Audi A2 e-tron περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

A2 e-tron Inspire 170 ίππων: από 36.980 ευρώ

από 36.980 ευρώ A2 e-tron Progressive 190 ίππων: από 38.980 ευρώ

από 38.980 ευρώ A2 e-tron Progressive 231 ίππων: από 42.980 ευρώ

από 42.980 ευρώ A2 e-tron Progressive 326 ίππων: από 46.980 ευρώ

Οι εκδόσεις αντιστοιχούν σε ισχύ 125, 140, 170 και 240 kW αντίστοιχα. Το κορυφαίο A2 e-tron των 326 ίππων αποδίδει 545 Nm ροπής και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Audi, οι παραγγελίες ανοίγουν τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.