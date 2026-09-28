Τουρκία: “Σκιές” AKP στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου – Παραιτήθηκε πρώην υπουργός

Η πρώην υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και αντιπρόεδρος του AKP Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά υπέβαλε την παραίτησή της από τα κομματικά της αξιώματα, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημά της. Το όνομά της έχει συνδεθεί με την υπόθεση επενδυτικών κεφαλαίων που ερευνάται από τις τουρκικές αρχές.

Σε ανάρτησή της, η Καγιά υποστήριξε ότι έχουν διατυπωθεί σε βάρος της ισχυρισμοί για τους οποίους επιθυμεί την πλήρη διερεύνησή τους.

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«Ο πρόεδρός μας και γενικός πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ξεκάθαρη και αποφασιστική βούληση που επέδειξε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε ότι, όποιος κι αν είναι, οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τους τις διαστάσεις και με κάθε σχολαστικότητα. Και εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να διαλευκανθούν οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν σε βάρος μου χωρίς να αφήνουν περιθώριο για καμία αμφιβολία και η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά και με ασφάλεια».

Ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος, Ζεϊνέλ Εμρέ, έφερε δημόσια στο προσκήνιο τις συναλλαγές της πρώην υπουργού και του συζύγου της. Σύμφωνα με καταγγελίες του Εμρέ, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά και ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, αγόρασαν μετοχές της Özata Denizcilik, επενδύοντας συνολικά περίπου 163 εκατ. λίρες, και στη συνέχεια τις πούλησαν έναντι περίπου 2,17 δισ. λιρών, καθώς η μετοχή σημείωσε θεαματική άνοδο μέσα σε λίγους μήνες. Τα τουρκικά δημοσιεύματα εστιάζουν ιδιαίτερα στον χρονισμό των πωλήσεων και στις πολιτικές διασυνδέσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, παρότι οι καταγγελίες δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης πράξης.

Η Καγιά δεν έχει αποδεχθεί τις καταγγελίες περί παράνομης συναλλαγής, ωστόσο βρέθηκε πολιτικά στο επίκεντρο.

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε ότι ο Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημα και δήλωσε ότι η Καγιά δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος. Ο Τσελίκ δήλωσε ότι «όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», ενώ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την τουρκική οικονομία και ότι η κυβέρνηση θα λάβει τα απαιτούμενα διοικητικά και δικαστικά μέτρα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, ανέβασε σημαντικά τους τόνους μετά την παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, συνδέοντας ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είχες γνώση ή δεν είχες; Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή γνώριζες, άρα είσαι μέσα σε αυτή την υπόθεση, είσαι ακριβώς στην κορυφή της. Ή, αν λες ότι δεν γνώριζες, τότε ο λαός έστησε μια τέτοια κομπίνα και εσύ δεν το αντιλήφθηκες».

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Ο Οζέλ κάλεσε μάλιστα τον Ερντογάν να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας: «Ή θα συνεργαστείς μαζί μας για να στεγνώσουμε αυτόν τον βάλτο ή θα πνιγείς μέσα σε αυτόν», δήλωσε.