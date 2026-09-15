Volvo: Τα νέα XC60 και XC90 θα κινούνται ηλεκτρικά έως και 200 χιλιόμετρα

Τα πρώτα της plug-in υβριδικά μοντέλα μεγάλης αυτονομίας για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά παρουσιάζει η Volvo, επιλέγοντας δύο από τα δημοφιλέστερα SUV της γκάμας της.

Οι νέες εκδόσεις των Volvo XC60 και XC90 υπόσχονται σημαντικά μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, επιτρέποντας στους οδηγούς να πραγματοποιούν όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις τους, αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές χωρίς να ενεργοποιείται ο κινητήρας βενζίνης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία, το ανανεωμένο XC60 θα μπορεί να καλύπτει αμιγώς ηλεκτρικά έως 200 χιλιόμετρα, ενώ η αντίστοιχη αυτονομία του μεγαλύτερου XC90 θα φθάνει έως τα 160 χιλιόμετρα.

Υπερδιπλάσια ηλεκτρική αυτονομία

Η ηλεκτρική αυτονομία των δύο νέων εκδόσεων είναι πάνω από δυόμισι φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη των υφιστάμενων plug-in υβριδικών XC60 και XC90.

Η σημαντική αύξηση επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στην τοποθέτηση μπαταρίας μεγαλύτερης χωρητικότητας, η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο των αυτοκινήτων.

Το νέο σύστημα κίνησης περιλαμβάνει επίσης ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με τον κινητήρα βενζίνης. Ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται όταν αυτό είναι απαραίτητο, όπως σε μεγαλύτερα ταξίδια ή όταν έχει περιοριστεί το διαθέσιμο ηλεκτρικό φορτίο.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νέα plug-in υβριδικά επιχειρούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις καθημερινές διαδρομές με την ευελιξία που προσφέρει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης στα μακρινά ταξίδια.

Σχεδιαστική αναβάθμιση για το XC60

Παράλληλα με την τεχνική αναβάθμιση, το νέο Volvo XC60 δέχθηκε και σημαντικές σχεδιαστικές αλλαγές, οι οποίες ανανεώνουν την εικόνα του δημοφιλούς μεσαίου SUV.

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Η Volvo δεν εγκαταλείπει, πάντως, τις υπόλοιπες επιλογές κινητήρων. Τόσο το XC60 όσο και το XC90 θα εξακολουθήσουν να διατίθενται και σε ήπια υβριδικές εκδόσεις, καλύπτοντας τους οδηγούς που δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα συστηματικής φόρτισης.

Ο ενδιάμεσος δρόμος προς την ηλεκτροκίνηση

Τα plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής της Volvo για τη μετάβασή της σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον.

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Η μεγάλη ηλεκτρική εμβέλεια περιορίζει αισθητά την ανάγκη χρήσης βενζίνης στην καθημερινότητα, χωρίς να δημιουργεί τον προβληματισμό της φόρτισης κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού.

Με αυτονομία έως 200 χλμ. για το XC60 και έως 160 χλμ. για το XC90, οι νέες εκδόσεις πλησιάζουν περισσότερο στη χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, διατηρώντας παράλληλα τον κινητήρα βενζίνης ως εφεδρική λύση.