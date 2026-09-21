Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα – Τι προσφέρει στους ιδιοκτήτες

Η παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ελληνική αγορά ενισχύεται και μαζί της αλλάζουν σταδιακά και τα κριτήρια με τα οποία οι καταναλωτές αξιολογούν μια νέα μάρκα.

Η τεχνολογία, ο εξοπλισμός και η σχέση τιμής-αξίας παραμένουν σημαντικά στοιχεία, όμως για έναν οδηγό που εξετάζει την αγορά ενός αυτοκινήτου από έναν σχετικά νέο παίκτη στην ελληνική αγορά υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο ερώτημα: τι συμβαίνει μετά την αγορά;

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Σε αυτό το πεδίο επενδύει η Chery, αναπτύσσοντας στην Ελλάδα ένα οργανωμένο σύστημα after sales με ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και στον περιορισμό του χρόνου που ένα αυτοκίνητο παραμένει εκτός δρόμου.

Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών της Chery στην ελληνική αγορά ξεπερνά το 95%.

Πρακτικά, στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι χρόνοι αναμονής που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση μιας επισκευής.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο αυξάνεται ο αριθμός των κινεζικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς η πραγματική εμπειρία ιδιοκτησίας δεν κρίνεται μόνο από τα χαρακτηριστικά ενός καινούργιου μοντέλου αλλά και από την υποστήριξη που θα έχει ο οδηγός σε βάθος χρόνου.

Δωρεάν αυτοκίνητο αν η επισκευή ξεπεράσει τις δύο ημέρες

Η Chery προβλέπει παράλληλα λύση για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα όχημα χρειάζεται να παραμείνει στο συνεργείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εφόσον η επισκευή ενός Chery διαρκέσει περισσότερο από δύο ημέρες, παρέχεται στον κάτοχο δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

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Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πρακτική επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει στον ιδιοκτήτη η προσωρινή ακινητοποίηση του αυτοκινήτου του.

Παράλληλα, στα συνεργεία χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

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Πρώτη μεταξύ των κινεζικών εγχώριων brands στη μελέτη αξιοπιστίας της J.D. Power

Στο ζήτημα της αξιοπιστίας, η Chery έχει να επιδείξει και μία σημαντική διεθνή επίδοση.

Στην China Vehicle Dependability Study 2026 της J.D. Power, η Chery κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών, με 181 προβλήματα ανά 100 οχήματα (PP100). Η FAW Hongqi και η GAC Trumpchi ακολούθησαν με 186 PP100. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος δείκτης, τόσο υψηλότερη είναι η αξιοπιστία που καταγράφει η μελέτη.

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Η διάκριση ήρθε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς η Chery είχε καταλάβει την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εγχώριων brands και στη μελέτη αξιοπιστίας της J.D. Power για το 2025.

Χρειάζεται πάντως μία σημαντική διευκρίνιση: η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την κινεζική αγορά και οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE). Η μελέτη του 2026 βασίστηκε στις απαντήσεις 11.119 ιδιοκτητών οχημάτων ηλικίας 13 έως 48 μηνών και κάλυψε 109 μοντέλα από 34 μάρκες.

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Στην ίδια έρευνα, τα Chery Tiggo 7/7 Plus και Chery Tiggo 8 Pro κατέκτησαν επίσης την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες μοντέλων τους.

Το after sales γίνεται βασικό κριτήριο αγοράς

Η ανάπτυξη των κινεζικών brands στην Ευρώπη μεταφέρει πλέον τον ανταγωνισμό από τον εξοπλισμό και την τιμή σε ολόκληρη την εμπειρία ιδιοκτησίας.

Για έναν καταναλωτή, η αγορά ενός αυτοκινήτου αποτελεί πολυετή σχέση με τη μάρκα. Service, ανταλλακτικά, χρόνος επισκευής και δίκτυο υποστήριξης μπορούν επομένως να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον κατάλογο.

Η Chery επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την απαίτηση, επενδύοντας όχι μόνο στα ίδια τα αυτοκίνητα αλλά και στην υποστήριξή τους μετά την πώληση.