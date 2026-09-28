Βρετανία: Μητέρα και τα τρία παιδιά της νεκροί από φωτιά που προκάλεσε μπαταρία λιθίου

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Bootle του Merseyside, στη Βρετανία, όπου μία μητέρα και τα τρία παιδιά της έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που προκλήθηκε από μπαταρία ιόντων λιθίου.

Θύματα της φονικής πυρκαγιάς ήταν η 36χρονη Elisha Brabin και τα παιδιά της, ο 16χρονος Leo, ο 8χρονος Ellis και η 7χρονη Prudence.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου σε κατοικία στην οδό Stone Square. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 03:45 και έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις.

Εντοπίστηκαν σε υπνοδωμάτιο

Οι πυροσβέστες που εισήλθαν στο φλεγόμενο σπίτι εντόπισαν τη μητέρα και τα τρία παιδιά της σε υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου.

Παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, κανένα από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δεν κατάφερε να σωθεί. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε από τη φωτιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Κάτοικοι της περιοχής φέρονται να προσπάθησαν να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας σκάλες και σπάζοντας παράθυρα, όμως η μεγάλη ένταση και η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς κατέστησαν αδύνατη την προσέγγιση του επάνω ορόφου.

Το πόρισμα για την μπαταρία λιθίου

Η έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Merseyside κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα ηλεκτρικό συμβάν προκάλεσε «θερμική διαφυγή» σε μπαταρία ιόντων λιθίου.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση, κατά την οποία η μπαταρία παράγει περισσότερη θερμότητα από όση μπορεί να αποβάλει. Η θερμοκρασία αυξάνεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να μπορεί να προκληθεί φωτιά, έκρηξη ή έκλυση τοξικών αερίων.

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Η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αποσαφηνίσει σε ποια συσκευή ήταν τοποθετημένη η μπαταρία. Συνεπώς, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού πατινιού.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται σε πλήθος συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, powerbanks, ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια.

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Η προειδοποίηση της Πυροσβεστικής

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι οι μπαταρίες λιθίου δεν πρέπει να φορτίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν δεν βρίσκεται κάποιος στον χώρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν μία μπαταρία:

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παρουσιάζει διόγκωση ή εμφανείς φθορές,

υπερθερμαίνεται κατά τη φόρτιση,

εκπέμπει ασυνήθιστη μυρωδιά ή ήχο,

έχει υποστεί πτώση ή ισχυρό χτύπημα,

φορτίζεται με μη συμβατό ή αμφιβόλου ποιότητας φορτιστή.

Η φόρτιση δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε εξόδους διαφυγής, εύφλεκτα υλικά, κρεβάτια ή καναπέδες. Παράλληλα, απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη λειτουργικών ανιχνευτών καπνού σε κάθε κατοικία.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φωτιά που προκάλεσε powerbank σε πτήση της Lufthansa, οδηγώντας σε έκτακτη προσγείωση στη Λιόν.

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Θρήνος για την οικογένεια

Συγγενείς των θυμάτων περιέγραψαν την Elisha ως μία αφοσιωμένη μητέρα που ζούσε για τα παιδιά της, ενώ ανέφεραν ότι η απώλεια των τεσσάρων μελών της οικογένειας έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο.

Στην περιοχή τοποθετήθηκαν λουλούδια, κεριά, παιδικά παιχνίδια και μηνύματα στη μνήμη της μητέρας και των τριών παιδιών. Παράλληλα, δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα της κηδείας και τη στήριξη των συγγενών τους.