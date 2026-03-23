Βέλγιο: Βάζει στρατιώτες για την ενίσχυση της ασφάλειας σε εβραϊκούς χώρους

Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους κορυφαίων βελγικών πόλεων για να ενισχύσουν την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας, μετά από αυτό που αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν αντισημιτικές επιθέσεις στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια έκρηξη αυτόν τον μήνα σε μια συναγωγή στη Λιέγη, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν αντισημιτική πράξη.

«Από σήμερα, επαναφέρουμε τους στρατιώτες στους δρόμους στις Βρυξέλλες και την Αμβέρσα, επειδή η ασφάλεια είναι βασικό δικαίωμα», αναφέρει ο Βέλγος υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, σε ανάρτησή του στο X.

Η ανάπτυξη, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή αστυνομία, θα παρέχει ασφάλεια σε εβραϊκούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των συναγωγών και των σχολείων, ανέφεραν οι βελγικές αρχές σε δελτίο τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Η Αμβέρσα «είναι και πάλι λίγο πιο ασφαλής… και η εβραϊκή κοινότητα επίσης. Λέμε ΟΧΙ στον αντισημιτισμό!», λέει ο Φράνκεν.

Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας έρχεται επίσης μετά από εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ και έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, στη γειτονική Ολλανδία.

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε πέντε υπόπτους, ηλικίας 17 έως 19 ετών, για την επίθεση στη συναγωγή στο Ρότερνταμ.

Ένας εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε τρεις διαφορετικές φάσεις: πρώτα στις Βρυξέλλες και την Αμβέρσα και αργότερα στη Λιέγη.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε μια εβραϊκή κοινοτική οργάνωση στο βόρειο Λονδίνο πυρπολήθηκαν τη Δευτέρα.