Τζέι Ντι Βανς: «Το Ιράν να λάβει σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές απειλές»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συνέστησε σήμερα στο Ιράν να «λάβει σοβαρά υπόψη» τις αμερικανικές απειλές την παραμονή των συνομιλιών στην Ελβετία και την επόμενη ημέρα της λεκτικής επίθεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης, ενώπιον του Κογκρέσου.

Νέες διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν αύριο στη Γενεύη, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει στην περιοχή του Κόλπου σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πλειονότητα των Αμερικανών κατανοεί ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε το χειρότερο και πιο παρανοϊκό καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα (…). Αυτός είναι ο στόχος που έχει ορίσει ο πρόεδρος. Θα επιδιώξει να τον πετύχει μέσω της διπλωματικής οδού», είπε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Ο πρόεδρος έχει στη διάθεσή του πολλά άλλα εργαλεία» για να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ατομική βόμβα, συμπλήρωσε ο ίδιος, καταλήγοντας:

«Έχει δείξει πως είναι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσει και ελπίζω ότι οι Ιρανοί θα το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη αύριο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης τις απειλές που θέτει, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και που θα μπορούσαν, επομένως, να δικαιολογήσουν μία στρατιωτική επιχείρηση.

Το Ιράν «ανέπτυξε πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις στρατιωτικές βάσεις μας» και επιδιώκει να επινοήσει ακόμα πιο ισχυρούς πυραύλους, ικανούς να «φθάσουν σύντομα στις ΗΠΑ», υποστήριξε.

«Όλα όσα υποστηρίζουν στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και του αριθμού των θυμάτων κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτα άλλο από την επανάληψη χονδροειδών ψεμάτων», δήλωσε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ.