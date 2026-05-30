Ιουλία Καλλιμάνη: Τι είπε για το περιστατικό με θαμώνα και τα “γαλλικά” – “Αντέδρασα ως Ιουλία και όχι ως Καλλιμάνη”

Συνέντευξη για όλους και για όλα παραχώρησε η Ιουλία Καλλιμάνη με την γνωστή τραγουδίστρια να αναφέρεται και στο viral σκηνικό με θαμώνα και τα “γαλλικά” που ακούστηκαν.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο περιστατικό όπως και στην σχέση της με τον Θεό.

«Εγώ απλώς προσπαθώ να βάζω τα όριά μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αυτά τα όρια. Καλώς, κακώς, δεν λέω ότι έπραξα σωστά, αλλά μου βγήκε το παιδί από μέσα μου… Μα έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το ευγενικό για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και έχουμε νεύρα.

Κάτι έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε στα μαγαζιά. Έτσι; Και τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε δεχτεί κάποιες φορές και να έχουμε κλείσει το στόμα μας, και εντάξει, οκ. Δεν ήτανε σωστό, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, αλλά αντέδρασα σαν Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Ως Ιουλία, και όχι ως Καλλιμάνη, που τη βλέπουνε ας πούμε, 1500 μάτια και την τραβάνε κάτω κινητά. Δεν με αφορά τι θα γινόταν αν ήμουν άντρας», δήλωσε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ένας πελάτης της είχε πει μία προσβλητική μαντινάδα με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς με αποτέλεσμα με την σειρά της η τραγουδίστρια να τον βρίσει.

Σε άλλο σημείο η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για την σχέση της με την θρησκεία: «Η θρησκεία έχει τον κυριότερο ρόλο. Είναι το άλφα και το ωμέγα για εμένα. Το να κάνω την προσευχούλα μου το βράδυ, βουβά από μέσα μου, το Πάτερ Ημών δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια, νιώθω ότι μου παίρνει όλα μου τα σκοτεινά και τα μαύρα. Μου μαλακώνει την καρδούλα αυτό. Γι’ αυτό θέλω να είναι πάντα στη ζωή μου ο Θεός και ο Χριστός και τους επικαλούμαι. Μου σβήνει το “εγώ” που το θέλουμε σε αυτή τη δουλειά, αλλά με ένα όριο».