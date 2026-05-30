Τέλος το Roland Garros για την Μαρία Σάκκαρη – Ηττήθηκε με 2-1 από την Χβαλίνσκα 

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Roland Garros καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 2-6) από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα και ολοκλήρωσε την παρουσία της στο γαλλικό Όπεν.

Αν και πήρε το πρώτο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα (Νο 114 στον κόσμο). Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ μετά το 2-1, καθώς «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της, ενώ, παράλληλα, κράτησε το δικό της, φτάνοντας εύκολα στην επικράτηση με 6-1.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη όμως. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε “break” και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 2-1. Όμως η 24χρονη Χβαλίνσκα «έσπασε» στη συνέχεια δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη και, παίρνοντας τα επόμενα τέσσερα γκέιμ, προηγήθηκε με 5-2. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-3, αλλά η Πολωνή επικράτησε με 6-3.

Στο τρίτο σετ, η Χβαλίνσκα έκανε “break” με το… καλημέρα και, κρατώντας το δικό της σερβίς, προηγήθηκε 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε, αλλά η Πολωνή πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και προηγήθηκε 5-1 βάζοντας πρακτικά τέλος στις όποιες ελπίδες για ανατροπή από την ελληνίδα τενίστρια.