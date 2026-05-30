Θερίζει ο θανατηφόρος “θερμικός θόλος” στην Ευρώπη: Στους 18 οι νεκροί – Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Ελλάδα την Δεύτερα

Ακραίος για την εποχή καύσωνας χτυπάει πολλές περιοχές στην Δυτική Ευρώπη με τον θερμικό θόλο να αφήνει πίσω του έως τώρα 18 νεκρούς και ανθρώπους στην Βρετανία και σε άλλες χώρες να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους να δροσιστούν.

Η Ευρώπη «καίγεται» λόγω του καύσωνα που σαρώνει τις μεγάλες πρωτεύουσες και όχι μόνο, με τον υδράργυρο να έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, η θερμοκρασία την Δευτέρα θα φτάσει τους 33 βαθμούς διευκολύνοντας τους εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα Σάββατο (30/05) και για όλο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξου τους 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Να πούμε κάπου εδώ ότι ο θερμικός θόλος δεν έχει επηρεάσει την Ελλάδα και δεν αναμένεται να το κάνει σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή με το καλοκαίρι να ξεκινάει επίσημα οι θερμοκρασίες στην χώρα θα ανέβουν παρότι στα δεν θα λείπουν οι αστάθειες στα ορεινά με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο καύσωνας είναι «φονικός» αφού έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στην Βρετανία και 7 στην Γαλλία. Ντόπιοι και τουρίστες ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους να δροσιστούν. Να πούμε ότι στην Βρετανία δεν υπάρχουν συστήματα κλιματισμού σε αρκετές υπηρεσίες αλλά και σπίτια καθώς οι θερμοκρασίες συνήθως το καλοκαίρι είναι πολύ ήπιες.

Ο «θερμικός θόλος» που πλήττει κυρίως τις δυτικές χώρες, αποτελεί μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, με τον οποίο έχουν συνδέσει οι μετεωρολόγοι το κύμα καύσωνα.

Σε… καζάνι η Βρετανία

Στη Βρετανία, οι αρχές μετρούν ήδη 11 νεκρούς, καθώς η χώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 30°C, επίπεδα ιδιαίτερα ασυνήθιστα ακόμη και για τους θερινούς μήνες. Ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8°C στους Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου των 32,8°C, το οποίο είχε σημειωθεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944.

Το ρεκόρ καταρρίφθηκε ξανά την επόμενη ημέρα, όταν η θερμοκρασία άγγιξε τους 35,1°C. Η χώρα βιώνει επίσης αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20°C, κάτι σχεδόν αδιανόητο για τον Μάιο στη Βρετανία. Η ένταση και η διάρκεια της ζέστης προκαλούν ανησυχία, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών και των κατοικιών στη Βρετανία δεν είναι σχεδιασμένο για παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει τον θάνατο επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές. Ένας άνθρωπος κατέρρευσε ενώ αθλούνταν στο Παρίσι, ενώ ακόμη ένας έχασε τη ζωή του στη Λιόν υπό παρόμοιες συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες στη Γαλλία έχουν φτάσει έως και τους 39°C σε ορισμένες περιοχές, με δεκάδες νομούς να τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τον μήνα Μάιο. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis και Val-de-Marne τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της Île-de-France.

Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττονται η δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού, περιοχές που συνήθως επωφελούνται από τη δροσερή επίδραση του ωκεανού. Η Βρετάνη και οι δυτικές ακτές καταγράφουν θερμοκρασίες εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή, δείχνοντας την ισχύ του θερμικού θόλου που καλύπτει τη Δυτική Ευρώπη.

40αρια στην Ισπανία

Στην Ισπανία, το κύμα καύσωνα έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Αν και ο Μάιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, από τις 19 Μαΐου καταγράφηκε απότομη και συνεχής άνοδος.

Σε πολλές περιοχές της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρας και της κοιλάδας του Έβρου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 37°C και 39°C, ενώ σε ορισμένα σημεία αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40°C.

Η Μπαδαχόθ κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της θερμοκρασία άνω των 38°C μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία 71 ετών. Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Σανταντέρ κατέγραψε ήδη έξι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 30°C πριν από τον Ιούνιο, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο δύο φορές από το 1954.

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, η Τολέδο, η Σαραγόσα και η Λέιντα, ενώ ανησυχία προκαλεί και η άνοδος της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας.

Σε κόκκινο συναγερμό Ιταλία και Πορτογαλία

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται και η Ιταλία, με το υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33°C στο Τορίνο, τους 32°C στη Φλωρεντία και την Μπολόνια, με αίσθηση θερμοκρασίας έως 35°C, ενώ στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31°C, με αισθητή θερμοκρασία 33°C. Οι ιταλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν αφορούν μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και υγιείς και δραστήριους ανθρώπους.

Η Πορτογαλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με έντονο κύμα ζέστης, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 40,3°C, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο ήταν 40°C και είχε καταγραφεί το 2001.

Η χώρα πλήττεται από κύμα πρώιμης ζέστης από τις 20 Μαΐου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το φαινόμενο να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου.