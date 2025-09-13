Τσάρλι Κερκ: Το MAGA και οι προκλητικές δηλώσεις για τρανς, Αφροαμερικανούς και αμβλώσεις

Οι ΗΠΑ έχουν χωριστεί στα δύο έπειτα από την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από τον νεαρό Τάιλερ Ρόμπινσον κατά την διάρκεια ομιλίας στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Οι υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ φτάνουν σε σημείο να μιλάνε ακόμη και για «εμφύλιο πόλεμο» σε χιλιάδες αναρτήσεις στα social media μετά την δολοφονία του.

Λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρός από πυρά ένοπλου, ο Τσάρλι Κερκ είχε δεχθεί μια ερώτηση για τα τρανς άτομα και τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλά θύματα.

Ένας από τους παριστάμενους τον ρώτησε: «γνωρίζετε πόσοι τρανς Αμερικανοί ήταν δράστες περιστατικών μαζικών πυροβολισμών με πολλά θύματα τα τελευταία 10 χρόνια».

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο διασταύρωσης στοιχείων PolitiFact, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τρανς άτομα έχουν διαπράξει πολύ μικρό αριθμό τέτοιου είδους μακελειών.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Κερκ σχετικά με τις απόψεις του συντηρητικού ινφλουένσερ που την τελευταία δεκαετία αναδείχθηκε σε προσωπικότητα του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και θεωρείται ότι ενέπνευσε μια γενιά κολεγιόπαιδων να ασχοληθούν με την πολιτική και να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κερκ σε ομιλίες του σε όλη τη χώρα φαινόταν να αγαπά την αντιπαράθεση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου και ανοικτό στην ανταλλαγή απόψεων.

«Ο Τσάρλι πίστευε στην ισχύ των επιχειρημάτων και στη συζήτηση καλή τη πίστη με στόχο την εύρεση της αλήθειας και προκειμένου οι άνθρωποι, αν όχι να συμφωνήσουν τότε τουλάχιστον να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο», ανέφερε σε ανάρτησή της στον ιστότοπό της η οργάνωση που ίδρυσε ο Κερκ, η Turning Point USA.

Έντονες αντιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων προκαλούσε ο λόγος του Κερκ, που συχνά ήταν γεμάτος με σχόλια κατά της ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητας και των μεταναστών.

ΟΙ ΛΟΑΤΚΙ +και οι αμβλώσεις

Αν και πολλές από τις απόψεις του για θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η άμβλωση, η μετανάστευση, η οπλοκατοχή και τα προγράμματα ενίσχυσης των μειονοτήτων ευθυγραμμίζονται με τις κύριες θέσεις του σημερινού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, κάποιες άλλες ανήκουν περισσότερο στο ιδεολογικό ρεπερτόριο της ακροδεξιάς πτέρυγάς του. Παραδείγματα τέτοιων θέσεων είναι ο ισχυρισμός ότι η αριστερά εργαλειοποιεί το Ισλάμ για να καταστρέψει την Αμερική ή η άποψη ότι οι Αφροαμερικανοί ευθύνονται για την εγκληματικότητα.

Πιο συμφιλιωτικός προσπάθησε κάποιες φορές να εμφανιστεί, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο όταν δήλωσε στον Τάκερ Κάρλσον: «Πώς θα αποριζοσπαστικοποιήσουμε τη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια; Αυτό με απασχολεί».

«Τον Τσάρλι Κερκ λάτρευαν οι άνθρωποι που μοιράζονταν το όραμά του για την Αμερική, σύμφωνα με το οποίο οι λευκοί είναι θύματα των προσπαθειών να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα και συμπερίληψη. Τον απεχθάνονταν, τον φοβόντουσαν οι άνθρωποι που ήταν στόχος αυτών των απόψεων», δήλωσε η Κάιλι Σπένσερ η οποία έχει καταγράψει την άνοδο του Κερκ στο βιβλίο της “Rising Them Right”.

«Οπότε υπήρχαν δύο κόσμοι», εξήγησε.

Την ημέρα που η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι ο Κερκ δήλωσε απευθυνόμενος σε εκείνη: «δεν είσαι εσύ το αφεντικό», ενώ την κάλεσε να «απορρίψει τον φεμινισμό» και να «υποταχθεί στον σύζυγό της».

Μάλιστα, όταν είχε ερωτηθεί το 2024 τι θα έκανε στην περίπτωση που είχε μια κόρη 10 ετών η οποία έπεφτε θύμα βιασμού και έμενε έγκυος, οΚερκ είχε απαντήσει «το μωρό θα γεννιόταν».

Ήταν κατά των μεταναστών και των Αφροαμερικανών

Ο Κερκ απέρριπτε τα προγράμματα συμπερίληψης και προώθησης των μειονοτήτων, όπως και όσους θεωρούσε ότι τα εκμεταλλεύθηκαν για να προωθηθούν.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2023 είχε δηλώσει ότι η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η βουλεύτρια Σίλα Τζάκσον και η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κεντάτζι Μπράουν Τζάκσον δεν είναι αρκετά έξυπνες και δεν θα είχαν πετύχει όσα πέτυχαν αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα συμπερίληψης.

Ο Κερκ είχε ενστερνιστεί τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι μη λευκοί μετανάστες θα αντικαταστήσουν τους λευκούς κατοίκους των ΗΠΑ, ενώ ισχυριζόταν ότι το ισλάμ «δεν είναι συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Επίσης ο Κερκ ήταν και κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ + ατόμων, και τον Απρίλιο του 2024 είχε συγκρίνει την παροχή θεραπειών για τη φυλομετάβαση με τις ωμότητες των ναζί.

«Ένα ζήτημα που πιστεύω ότι είναι κατάφωρα ενάντιο στη λογική μας, τόσο ενάντια στους νόμους της φύσης και τολμώ να πω ένα κ…δάκτυλο προς τον Θεό είναι αυτό το τρανς πράγμα που συμβαίνει στην Αμερική τώρα», είχε δηλώσει σε ομιλία του το 2023, την οποία είχε αναρτήσει το Right Wing Watch.

Το κίνημα MAGA

Ο Κερκ ήταν γιος μίας συμβούλου ψυχικής υγείας και ενός αρχιτέκτονα και μεγάλωσε σε πλούσιο προάστιο έξω από το Σικάγο. Ξεκίνησε την οργάνωσή του Turning Point USA σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Άρχισε να εργάζεται για τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τζούνιορ, και γνώρισε τον Αμερικανό πρόεδρο στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Μαρ-α- Λάγκο το 2017.

Μετά τις 6 Ιανουαρίου 2021 και την εισβολή στο Καπιτώλιο, όταν πολλοί θεώρησαν ότι η πολιτική καριέρα του Τραμπ είχε τελειώσει, ο Κερκ εντάχθηκε στο κίνημα Stop the Steal (σταματήστε την κλοπή), που ισχυρίζεται ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020 προκειμένου να τις κερδίσουν οι Δημοκρατικοί.

Σημαντικό ρόλο πιστεύεται ότι διαδραμάτισε ο Κερκ στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, για τις εκλογές του 2024, πείθοντας μεγάλο μέρος των νεαρών ψηφοφόρων να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turning Point USA διαθέτει πλέον παραρτήματα σε 3.500 λύκεια και κολέγια των ΗΠΑ, ενώ μετρά περίπου 250.000 μέλη μεταξύ των φοιτητών και έχει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 80 εκατ. δολάρια.

Στο site της η οργάνωση έχει έναν κατάλογο «Παρακολούθησης καθηγητών», στον οποίο φοιτητές μπορούν να καταγγέλλουν καθηγητές και διοικητικό προσωπικό που έχουν «ακραίες αριστερές απόψεις».

Η Στέισι Πάτον, μια Αφροαμερικανίδα καθηγήτρια στο παραδοσιακά αφροαμερικανικό πανεπιστήμιο Μόργκαν, περιέγραψε τι συνέβη όταν το όνομά της βρέθηκε στον κατάλογο αυτόν.

«Επί εβδομάδες ο τηλεφωνητής μου και το μέιλ μου ήταν γεμάτα. Επρόκειτο κυρίως για λευκούς άνδρες που έσταζαν δηλητήριο μέσω του τηλεφώνου», χρησιμοποιώντας αισχρούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, όπως έγραψε στον μπλογκ της. «Με απειλούσαν με κάθε είδους βία».