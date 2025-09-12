Τάιλερ Ρόμπινσον: Το προφίλ του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Πόζαρε από μικρός με όπλα (Φωτογραφίες)

Στη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ προχώρησαν οι Αρχές.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM— Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Πόζαρε από μικρός με όπλα ο Τάιλερ Ρόμπινσον

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία ψηφοφόρων.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές και δεν είχε απαντήσει σε επιστολή από το γραφείο του γραμματέα της κομητείας.

Άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρόμπινσον εξακολουθούσαν να γίνονται γνωστές σήμερα.

Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, είπε ο Κοξ.

Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του δεν ήταν άμεσα σαφές.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό περιερχόμενο με κανέναν τρόπο.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιτρεπτικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.

Το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον «με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερεθεί στα κίνητρα της δολοφονίας.

Ωστόσο, είπαν ότι βρήκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε ανακτημένους κάλυκες όπως “‘Ε φασίστα! Πιάσε!”. Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”, ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα.

Την προηγούμενη μέρα, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, που έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα να φοράει ένα σκούρο μπλουζάκι και μια στάμπα μια αμερικανική σημαία.

Σε ένα βίντεο, ένα άτομο που αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος.

Στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Μέχρι χθες Πέμπτη βράδυ, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.