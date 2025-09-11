Τσάρλι Κέρκ: «Έλαβε χιλιάδες απειλές πριν δολοφονηθεί» – Το μήνυμα της ομάδας Turning Point USA που ήταν ιδρυτής
«Χάσαμε έναν ηγέτη, έναν μέντορα και έναν φίλο»
Το δικό της «αντίο» στον ιδρυτή της Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας σε εκδήλωση πανεπιστημίου στην Γιούτα των ΗΠΑ είπε η δεξιά πολιτική ομάδα Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο ίδιος το 2012.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter) η Turning Point USA τονίζει ότι άπαντες στον οργανισμό είναι συντετριμμένοι γράφοντας ότι «χάσαμε έναν ηγέτη, έναν μέντορα και έναν φίλο».
«Ο Τσάρλι δεν ήταν άγνωστος στις απειλές. Δέχτηκε χιλιάδες σε όλη του τη ζωή», αναφέρει. «Τώρα, ο Τσάρλι έχει γίνει ο μεγαλύτερος μάρτυρας της ελευθερίας του λόγου στην Αμερική, την οποία τόσο λάτρευε». Περιγράφει τον Κερκ ως άτομο που πιστεύει στη «δύναμη του επιχειρήματος» και στην «αμοιβαία κατανόηση».
Ο Κερκ ήταν «θεμελιωδώς αξιοπρεπής» και εκτιμούσε την ειλικρίνεια, το καθήκον και την αφοσίωση, αναφέρει ο όμιλος. «Πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι ζούσε κάθε μέρα με μια ξεχειλίζουσα αγάπη για τον Χριστό που ήξερε ότι μια μέρα θα έβλεπε. Όταν ρωτήθηκε, ο Τσάρλι είπε ότι πάνω απ’ όλα ήθελε να τον θυμούνται για την πίστη του».
«Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε πολιτική νίκη, ο Τσάρλι ήθελε να δει μια πνευματική αναγέννηση μεταξύ της νεολαίας της Αμερικής» καταλήγει.
