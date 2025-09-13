Charlie Kirk: Η σύζυγός του κατέρρευσε πάνω στο φέρετρό του — «Ποτέ δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου»

Η συντετριμμένη χήρα του Charlie Kirk, Erika, εμφανίζεται σε σοκαριστικές σκηνές δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της, του γνωστού συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε πανεπιστημιακή εκδήλωση στη Γιούτα. Δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του αποχαιρετισμού της, με τον πόνο της να είναι εμφανής.

Στις εικόνες φαίνεται να αγγίζει απαλά το χέρι του Charlie Kirk, ενώ το πρόσωπό της είναι γεμάτο συγκίνηση. Με δάκρυα και σπασμένη φωνή λέει: «Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», την ώρα που βρίσκονται δίπλα στη σορό του, μέσα στο ξύλινο φέρετρο.

Σε άλλη σκηνή, καταρρέει πάνω στο φέρετρο, εκφράζοντας με τρόπο απεγνωσμένο την αδυναμία της να συγκατανεύσει στη θλιβερή πραγματικότητα του θανάτου.

Erika Kirk lays where no wife should ever have to, broken over a casket because of someone else's political hatred.

They said their vows. Built a life. Now it’s shattered by senseless violence.



This didn’t need to happen.

And no matter your views, no spouse deserves this. pic.twitter.com/EOmusmgwCv— Desiree (@DesireeAmerica4) September 13, 2025

Η Erika Kirk δεν έμεινε μόνο στη σιωπηλή θλίψη. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την τραγωδία, δίνοντας έναν συγκινητικό λόγο από το στούντιο του εκλιπόντος συζύγου της. Εκεί, υποσχέθηκε ότι η φωνή του Charlie Kirk δεν πρόκειται να σωπάσει: η κληρονομιά του θα συνεχιστεί, όπως και το έργο που ξεκίνησε ο ίδιος.

Έκανε έκκληση στους οπαδούς του Τσάρλι, αλλά και σε ευρύτερο κοινό, να κρατήσουν ζωντανό το μήνυμα που εκείνος μεταφέρει — τον πατριωτισμό, την πίστη, την αγάπη για την οικογένεια και τη χώρα. «Πότε δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου. Θα φροντίσω εγώ γι’ αυτό», είπε με δάκρυα στα μάτια, επισημαίνοντας πως η απώλειά της έχει δώσει νέα διάσταση στην αποστολή του.

Τα συγκλονιστικά αυτά στιγμιότυπα, που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεν αποτυπώνουν μόνο την προσωπική θλίψη· λειτουργούν και σαν δημόσιο μήνυμα, φέρνοντας στο προσκήνιο τον αντίκτυπο της δολοφονίας — τόσο για την οικογένειά του όσο και για το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο.