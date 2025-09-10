Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς προσεύχεται για τον ακτιβιστή μετά τον πυροβολισμό

Δείτε την ανάρτηση του

Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς προσεύχεται για τον ακτιβιστή μετά τον πυροβολισμό
POLITICO POOL
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:55

Μετά τον πυροβολισμό του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζεν Ντι Βανς εξέφρασε τη συμπαράστασή του μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Ντι Βανς ανήρτησε μια φωτογραφία του με τον Κερκ και στη λεζάντα έγραψε: «Αγαπητέ Θεέ, φύλαξε τον Τσάρλι στη σκοτεινότερη ώρα του». Η ανάρτηση αντικατοπτρίζει την ανησυχία και τις ευχές του για την ασφάλεια του ακτιβιστή, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση του Κερκ παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να διερευνούν το περιστατικό και να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του. Η υποστήριξη από πολιτικούς και προσωπικότητες του δημόσιου βίου δείχνει το ευρύτερο ενδιαφέρον για την ασφάλεια των πολιτών απέναντι στην πολιτική βία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ