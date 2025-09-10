Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς προσεύχεται για τον ακτιβιστή μετά τον πυροβολισμό
Δείτε την ανάρτηση του
Μετά τον πυροβολισμό του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζεν Ντι Βανς εξέφρασε τη συμπαράστασή του μέσω της πλατφόρμας X.
Ο Ντι Βανς ανήρτησε μια φωτογραφία του με τον Κερκ και στη λεζάντα έγραψε: «Αγαπητέ Θεέ, φύλαξε τον Τσάρλι στη σκοτεινότερη ώρα του». Η ανάρτηση αντικατοπτρίζει την ανησυχία και τις ευχές του για την ασφάλεια του ακτιβιστή, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση.
Dear God, protect Charlie in his darkest hour. pic.twitter.com/RqNYfHLs2b— JD Vance (@JDVance) September 10, 2025
Η κατάσταση του Κερκ παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να διερευνούν το περιστατικό και να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του. Η υποστήριξη από πολιτικούς και προσωπικότητες του δημόσιου βίου δείχνει το ευρύτερο ενδιαφέρον για την ασφάλεια των πολιτών απέναντι στην πολιτική βία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις