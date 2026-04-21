Θολό το τοπίο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – «Παγώνει» το ταξίδι ο Βανς

Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, σε ανάρτησή του στο X πριν από λίγο, προσθέτοντας ότι η χώρα του έχει καταβάλει «ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει» το Ιράν να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

«Αναμένεται ακόμη μια επίσημη απάντηση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την επιβεβαίωση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο Ταράρ, προσθέτοντας ότι η χώρα του βρίσκεται σε «συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και επιδιώκει την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου».

Ο υπουργός δήλωσε ότι η τρέχουσα εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον λήγει στις 4:50 π.μ. ώρα Πακιστάν την Τετάρτη (7:50 μ.μ. ET σήμερα). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η εκεχειρία λήγει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσινγκτον».

«[Η] απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από το τέλος της δύο εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός είναι κρίσιμη», δήλωσε ο Ταράρ.

«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, κάλεσε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να «εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας» και «να δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εκπροσώπου του υπουργείου.

Παραμένει στις ΗΠΑ ο Τζέι Ντι Βανς

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δεν θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες στο CNN. Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περαιτέρω συναντήσεις την Τρίτη για να συζητήσει την πορεία προς τα εμπρός και ο Βανς θα συμμετάσχει σε αυτές, ανέφεραν.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι «επιπλέον συναντήσεις πολιτικής πραγματοποιούνται στον Λευκό Οίκο στις οποίες θα συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος».

Ο Βανς αναμενόταν να αναχωρήσει για την Ισλαμαμπάντ το πρωί της Τρίτης. Ένα βασικό ερώτημα που παρέμενε, ωστόσο, ήταν αν θα εμφανιζόταν και η ιρανική αντιπροσωπεία. Μέχρι αργά το πρωί της Τρίτης, το Ιράν δεν είχε δεσμευτεί να στείλει αξιωματούχους στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.