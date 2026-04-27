«Εμφύλιος» στον Λευκό Οίκο για τα πυρομαχικά – Οι κρυφές ανησυχίες του Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν

Σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί η εξέλιξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να θέτει υπό αμφισβήτηση την επίσημη γραμμή του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του The Atlantic, ο Βανς εκφράζει κατ’ ιδίαν έντονο σκεπτικισμό για την πραγματική κατάσταση των αμερικανικών οπλοστασίων, μεταφέροντας τις ανησυχίες του απευθείας στον Πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμφισβήτηση της στρατιωτικής ηγεσίας

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία διαβεβαιώνουν πως τα αποθέματα όπλων παραμένουν «ισχυρά» και η εκστρατεία εξελίσσεται επιτυχώς, ο Αντιπρόεδρος φαίνεται να βλέπει μια διαφορετική εικόνα.

Ο Βανς ανησυχεί ότι τα κρίσιμα πυρομαχικά εξαντλούνται με ρυθμούς ταχύτερους από τους προβλεπόμενους. Το Ιράν διατηρεί ανέπαφο ένα σημαντικό μέρος της στρατιωτικής του ισχύος, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Η χρήση στρατηγικών όπλων έχει ήδη φτάσει σε επίπεδα που απειλούν τη μελλοντική επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ.

Ο κίνδυνος της «γεωπολιτικής υπερέκτασης»

Το κεντρικό επιχείρημα του Βανς, το οποίο έχει θέσει υπόψιν του Τραμπ, αφορά την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα. Η μείωση των αποθεμάτων προηγμένων πυραυλικών συστημάτων θα μπορούσε να αφήσει τις ΗΠΑ εκτεθειμένες σε άλλες κρίσιμες περιοχές, όπως

Στην Ταϊβάν, απέναντι στις πιέσεις της Κίνας

Στη Νότια Κορέα, έναντι της απειλής από τον Βορρά

Στην Ευρώπη, όσον αφορά την αποτροπή της Ρωσίας

Πίεση για «αξιόπιστα στοιχεία»

Αν και ο Αντιπρόεδρος αποφεύγει να κατηγορήσει ανοιχτά το Πεντάγωνο για σκόπιμη παραπληροφόρηση του Προέδρου, πιέζει επιτακτικά για πιο λεπτομερείς και διαφανείς αξιολογήσεις. Η στάση του αναδεικνύει τον φόβο για μια στρατιωτική «υπερέκταση» (overstretch) των ΗΠΑ, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παγκοσμίως είναι εξαιρετικά εύθραυστες.

Η αντιπαράθεση αυτή αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Λευκού Οίκου και τους αξιωματούχους του Πενταγώνου, με φόντο έναν πόλεμο που αποδεικνύεται πιο πολυέξοδος και σύνθετος από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.