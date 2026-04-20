ΗΠΑ: Δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη για το Πακιστάν, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση της αποστολής.

Η αμερικανική ομάδα θα φύγει «σύντομα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή, λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην εφημερίδα New York Post ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι «καθ’ οδόν» αν και η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει να θα συνεχίσει τις συνομιλίες.

Δεν είναι σαφές αν τα άλλα μέλη της αμερικανικής αποστολής είναι καθ’ οδόν ή αν βρίσκονται ήδη στο Ισλαμαμπάντ.