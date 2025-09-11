Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Τσάρλι Κερκ: Χαμός στο Ευρωκοινοβούλιο με την απόρριψη για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του (Βίντεο)

Οι εικόνες από τις αντιδράσεις

Τσάρλι Κερκ: Χαμός στο Ευρωκοινοβούλιο με την απόρριψη για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένταση επικράτησε στο Ευρωκοινοβούλιο όταν ζητήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή μετά την δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα.

Συγκεκριμένα, υπήρξε πρόταση από τις δεξιές παρατάξεις να υπάρξει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κερκ, ωστόσο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα το απέρριψε.

Η απόφαση αυτή έφερε ένταση, με ευρωβουλευτές να χτυπούν τα έδρανα και να διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση.

