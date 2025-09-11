Τσάρλι Κερκ: Χαμός στο Ευρωκοινοβούλιο με την απόρριψη για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του (Βίντεο)
Οι εικόνες από τις αντιδράσεις
Ένταση επικράτησε στο Ευρωκοινοβούλιο όταν ζητήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή μετά την δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα.
Συγκεκριμένα, υπήρξε πρόταση από τις δεξιές παρατάξεις να υπάρξει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κερκ, ωστόσο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα το απέρριψε.
Η απόφαση αυτή έφερε ένταση, με ευρωβουλευτές να χτυπούν τα έδρανα και να διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση.
Δείτε τα βίντεο
The EU Parliament denies a minute's silence to remember Charlie Kirk, and Conservatives still stand to honor him pic.twitter.com/vEyph6dQiU— European Union club (@TheEuropeanUC) September 11, 2025
Charlie Kirk's proposed moment of silence was blocked in the EU Parliament, exposing sharp divides between left- and right-wing members. pic.twitter.com/Cwq7MPAhzE— American Press 🗽 (@americanspress) September 11, 2025
BREAKING: Left-wing MEPs in the European Parliament refuse to observe a minute's silence for Charlie Kirk. pic.twitter.com/i1t0lBzFyn— Remix News & Views (@RMXnews) September 11, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις