Τραμπ: Προσπάθησε να περάσει μετάλλιο στο λαιμό στρατιωτικού και το… έδεσε κόμπο – Δείτε βίντεο
«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες. Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ανυπέρβλητο ήταν το εμπόδιο που συνάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν προσπάθησε να περάσει μετάλλιο στο λαιμό ενός βετεράνου στρατιωτικού που τίμησε στον Λευκό Οίκο.
Στο βίντεο που έγινε viral όταν ήρθε η ώρα να βάλει το παράσημο στον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι, ο Τραμπ ζορίστηκε με το κούμπωμα του μεταλλίου στον λαιμό του στρατιωτικού. Δεν συνέβη το ίδιο όταν ήρθε η στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βραβεύσει τον Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζέιμς Κάπερς Τζούνιορ στον οποίο κατάφερε να περάσει το μετάλλιο χωρίς να συναντήσει κάποιο σοβαρό εμπόδιο.
Εκτός από τον Κάπερς Τζούνιορ και τον Ντόκερι, ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο μετά θάνατον στον Συνταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζον Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008.
«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
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