Τραμπ: Προσπάθησε να περάσει μετάλλιο στο λαιμό στρατιωτικού και το… έδεσε κόμπο – Δείτε βίντεο

Ανυπέρβλητο ήταν το εμπόδιο που συνάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν προσπάθησε να περάσει μετάλλιο στο λαιμό ενός βετεράνου στρατιωτικού που τίμησε στον Λευκό Οίκο.

Στο βίντεο που έγινε viral όταν ήρθε η ώρα να βάλει το παράσημο στον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι, ο Τραμπ ζορίστηκε με το κούμπωμα του μεταλλίου στον λαιμό του στρατιωτικού. Δεν συνέβη το ίδιο όταν ήρθε η στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βραβεύσει τον Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζέιμς Κάπερς Τζούνιορ στον οποίο κατάφερε να περάσει το μετάλλιο χωρίς να συναντήσει κάποιο σοβαρό εμπόδιο.

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🚨 JUST IN: President Trump personally supports retired US Marine James Capers Jr., 88, and awards him the MEDAL OF HONOR



Incredible moment ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/epajKLzK6w— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 18, 2026

Εκτός από τον Κάπερς Τζούνιορ και τον Ντόκερι, ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο μετά θάνατον στον Συνταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζον Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008.

«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.