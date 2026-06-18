ΗΠΑ: Κι επίσημα τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σκηνικού στην περιοχή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την άρση των περιορισμών για τα πλοία που κινούνται προς και από τις ιρανικές ακτές και τα λιμάνια της χώρας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν σχετικής εντολής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της CENTCOM μέσω της πλατφόρμας X, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σταματούν πλέον κάθε παρεμπόδιση της διέλευσης για τα εμπορικά και λοιπά σκάφη που προσεγγίζουν ή αποπλέουν από τα λιμάνια του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, αποκαθιστώντας την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα συγκεκριμένα θαλάσσια περάσματα. Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της CENTCOM

«Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με την εντολή του Προέδρου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Όλες οι στρατιωτικές προσπάθειες επιβολής αποκλεισμού των ΗΠΑ έχουν σταματήσει. Τα σπουδαία πολεμικά μας πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς χρέωση και, ταυτόχρονα, εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε νωρίτερα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.