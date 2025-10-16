Τραμπ – Πούτιν: Το μήνυμα του Ρώσου προέδρου για τους πυραύλους Tomahawk και οι αντιδράσεις της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 16/10.

Κατά τη διάρκεια της μάλιστα αποφασίστηκε οι δυο ηγέτες να συναντηθούν στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να το ανακοινώνει «Αποφασίσαμε να γίνει την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση των κορυφαίων συμβούλων μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πρώτες συναντήσεις θα είναι επικεφαλής ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκ μέρους των ΗΠΑ (και θα συμμετάσχουν) και άλλα άτομα που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Θα επιλεγεί μια τοποθεσία. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στην περιοχή που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται αύριο Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ακόμη δυνατόν να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ είπε πως η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και έγινε με πρωτοβουλία του ρώσου προέδρου.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως εντός των επομένων ημερών οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Tomahawk θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνευση, λέει η ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ

Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε σήμερα η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.

Όρμπαν: «Νησί της ειρήνης η Ουγγαρία»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Χ. «Μόλις τέλειωσε η συνομιλία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε σε ανάρτησή του ο Όρμπαν και προσθέτει: «Οι προετοιμασίες για την σύνοδο ειρήνης ΗΠΑ-Ρωσίας είναι σε εξέλιξη. Η Ουγγαρία είναι νησί της ειρήνης!».