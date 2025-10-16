Νέο ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη: Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες στην τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών

Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 1,5 ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε δήλωσε ότι η συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του ήταν «παραγωγική» και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία», σημειώνει ο Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία», προσθέτει. 🔴 BREAKING: TRUMP KEPT PUTIN ON THE LINE FOR OVER TWO HOURS — THEY WILL MEET IN BUDAPEST SOON



Συμφωνία για συνάντηση στη Βουδαπέστη

«Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ”άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα θέματα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η συνάντηση με Ζελένσκι

Η τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών έγινε μία ημέρα πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο που αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για τη μεταφορά πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίλυση του ρωσοουκρανικού και ο τερματισμός του πολέμου.

Την είδηση της τηλεφωνικής συνομιλίας έκανε γνωστή νωρίτερα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τράμπ με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social γράφοντας χαρακτηριστικά πως: «Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μακροσκελής, και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, στο τέλος της».

