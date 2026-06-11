Τραμπ: “Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσω τους βομβαρδισμούς” – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, μετέδωσε χθες Τετάρτη δημοσιογράφος του Fox News, εξηγώντας πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα».

Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους Ιρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως «ολοκλήρωσε» νέα σειρά πληγμάτων «σε νόμιμη άμυνα» εναντίον «πολλαπλών στόχων στο Ιράν».