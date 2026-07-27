Ο Τραμπ “αφήνει χώρο” για διάλογο με το Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές μέσω social media

Την εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων διατήρησαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει να αφήσει «χώρο» για τη διπλωματία, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.

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Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Τραμπ «δίνει χώρο στις συνομιλίες», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς, όπως υπογράμμισε, «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ «αφήνει χώρο» για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει «χώρο» για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών, που ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) αυτή τη στιγμή (…) είναι πως αφήνει χώρο για διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ο Μάικ Γουόλτς το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τονίζοντας ωστόσο πως ο ρεπουμπλικάνος δεν αποφάσισε οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση όπως απείλησε προ ημερών την Τεχεράνη: «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από δυο εβδομάδες πληγμάτων χωρίς προηγούμενο έπειτα από την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο.

Από την άλλη, το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμιά επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων σε μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον. Δεν κηρύχθηκε κανένας νυχτερινός συναγερμός στις χώρες αυτές.

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«Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας», σχολίασε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social, με περιεχόμενο που αφορά τις ενεργειακές και ναυτικές υποδομές του Ιράν.

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Σε μία από τις εικόνες εμφανίζονται πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «Επίθεση στο Χαργκ», παραπέμποντας στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο κέντρο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε νέες εικόνες με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελαιοφόρο».

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Σε αυτές εμφανίζεται να κρατά την αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό τάνκερ.

Σε άλλες εκδοχές των εικόνων εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες, αλλά και πρόσωπα που μοιάζουν να παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες.

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Μία ακόμη εικόνα συνοδευόταν από τη φράση «Τέρμα οι μηχανές» και παρουσίαζε ένα ιρανικό πλοίο να καταστρέφεται από έκρηξη.

Καθώς ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει (σ.σ. αύριο Τρίτη) πέντε μήνες, ο αμερικανικός Τύπος κάνει λόγο για ελλείψεις πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία επικαλέστηκε δυο πηγές της ενήμερες σχετικά, η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί για την μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και για άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν κράτη της περιοχής.

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει «όλα όσα χρειάζεται για να διεξαγάγει αυτή την εκστρατεία με όλη την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα», αντέτεινε ο Μάικ Γουόλτς, προσθέτοντας πως αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή «περαιτέρω πόροι».

Σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal», ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί περιορισμένων στρατιωτικών αποθεμάτων ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν: «Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Κατά την άποψη της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «δύσκολη και ασταθή» κατάσταση και πιθανόν αναζητούν «νέα στρατηγική», όπως το έθεσε ο Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Ιράν: «Επίθεση για επίθεση»

Δυο ημέρες πριν από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συνηγορεί πάγια υπέρ σκληρής γραμμής έναντι της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τους Αμερικανούς: αν «αφεθούν να εξαπατηθούν ξανά» από τον ισραηλινό πρωθυπουργό και «επιμείνουν να συνεχίσουν τον πόλεμο, ειδικά με αεροπορικά πλήγματα», η σύρραξη «θα επεκταθεί γεωγραφικά».

Ο ρόλος του επικεφαλής της CENTCOM στην απόφαση Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, σημαντική επιρροή στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση είχε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Ο Κούπερ φέρεται να ενημέρωσε το Πεντάγωνο, το Γενικό Επιτελείο και τον Λευκό Οίκο ότι οι περισσότεροι στόχοι που είχαν επιλεγεί στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ είχαν ήδη πληγεί.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν μειώσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα πλοία στην περιοχή.

Ο επικεφαλής της CENTCOM φέρεται να παρουσίασε ως εναλλακτική την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον περίπου του 20% των προκαθορισμένων στόχων που δεν είχαν ακόμη πληγεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, εκτίμησε ότι δεν υπήρχε στρατιωτικός λόγος να συνεχιστούν οι ίδιες επιθέσεις.

Ο Τραμπ τελικά αποφάσισε, στη σύσκεψη της Παρασκευής, να μην επεκτείνει τον πόλεμο.

Νετανιάχου: Τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα «με ή χωρίς συμφωνία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί «με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία».

Μιλώντας επίσης στο Fox News, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει είτε όταν ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς είτε όταν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Εάν το Ιράν ή οι οργανώσεις που υποστηρίζει επιτεθούν στο Ισραήλ, θα κάνουν ένα τρομερό λάθος, επειδή η απάντηση του Ισραήλ θα είναι πολύ, πολύ ισχυρή», προειδοποίησε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ δεν σκοπεύει να παρουσιάσει πολλά νέα στοιχεία, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται στενά.

«Είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία να καθίσουμε με τον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο Τραμπ, και να ακούσουμε τι έχει στο μυαλό του, διότι πιστεύω ότι, από πολλές απόψεις, είναι δική του απόφαση», είπε αναφερόμενος στο μέλλον της σύγκρουσης.

Νέο μέτωπο

Η καταρχήν συμφωνία –το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ»– που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη και προέβλεπε κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών έγινε κομματάκια προτού συμπληρωθεί ένας μήνας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή.

Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Defa Press, ειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις, μετέδωσε –κάτι που αναμεταδόθηκε από άλλα ΜΜΕ– ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη, αφού «απέκλινε» από την μόνη πορεία που επιτρέπει η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές μέχρι στιγμής.

Παρότι φάνηκε να αποκαθίσταται σχετική ηρεμία στον Κόλπο για δυο ημέρες εξάλλου, οι εχθροπραξίες εντάθηκαν στο νέο μέτωπο του πολέμου: αυτό στο οποίο αναμετρώνται η Σαουδική Αραβία και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Είναι ο έλεγχος των υεμενίτικων αιθέρων αυτός που αποτέλεσε έναυσμα, τη 13η Ιουλίου: η Τεχεράνη έστειλε στη Σανάα αεροσκάφος με αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς να ζητήσει άδεια από το Ριάντ, όπως συνηθίζεται τα τελευταία δέκα χρόνια, οδηγώντας σε βομβαρδισμούς αποδοθέντες στο σουνιτικό βασίλειο στο αεροδρόμιο της υεμενίτικης πρωτεύουσας.

Σε αντίποινα, οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, έβαλαν στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιά της και για πρώτη φορά από το 2022 στόχους στην επικράτειά της. Επιτέθηκαν το Σάββατο ιδίως εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του βασιλείου.