«Καρφιά» του Ισραήλ στον Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαίτησαν να να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση απέναντι στο Ιράν, αλλά αυτός δεν δίστασε»

Τα δικά του «καρφιά» προς τις ΗΠΑ έστειλε ένας αξιωματούχος του Ισραήλ για τον χειρισμό της συνεχιζόμενης κρίσης με το Ιράν.

Μιλώντας στους Times of Israel, ο Ισραηλινός διπλωματικός αξιωματούχος επισημαίνει αυτό που αποκαλεί «δικαιολογημένο» αίσθημα των ΗΠΑ ότι έπρεπε να αντιδράσουν στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από το Ιράν τη Δευτέρα το βράδυ, παρόλο που είχε προηγουμένως καλέσει το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση σε απάντηση στα ιρανικά πυρά.

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«Οι ΗΠΑ, όπως είναι κατανοητό, ένιωσαν ότι η μη απάντηση θα τις έκανε να φαίνονται αδύναμες, αλλά όταν είπαμε το ίδιο πράγμα μετά από επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση μας είπε να δείξουμε αυτοσυγκράτηση», λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τακτικά την απογοήτευσή τους για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανώνυμες συνομιλίες με δημοσιογράφους τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, μια τέτοια οργή είναι σχεδόν ανήκουστη από την ισραηλινή πλευρά, καθώς η Ιερουσαλήμ επιδιώκει να κρατήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό της.

Η απόφαση του Ισραηλινού αξιωματούχου να μιλήσει, έστω και ανώνυμα, καταδεικνύει την αυξανόμενη αγωνία στην Ιερουσαλήμ για τον χειρισμό της σύγκρουσης με το Ιράν από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ενώ ο Τραμπ πράγματι εξέφρασε την απογοήτευσή του τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημόσια για τις ισραηλινές αποφάσεις να απαντήσει επιθετικά στις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ, δεν απαίτησε ρητά εκ των προτέρων από τον Νετανιάχου να μην πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις, παραδέχεται ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Συνεπώς, ο Ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχεται ότι υπήρχαν περιορισμένες πρακτικές επιπτώσεις στις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ προς το Ισραήλ σχετικά με τη μη λήψη σκληρών αντιποίνων κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ.