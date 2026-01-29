Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας λόγω κρύου

Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «ζήτησα προσωπικά από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει λόγω του εξαιρετικού κρύου που επικρατεί στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: “Μην σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις”. Και αυτός το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τραμπ: Η Χαμάς “φαίνεται ότι θα αφοπλιστεί”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, προσθέτοντας ότι φαίνεται πως η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, είπε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη.